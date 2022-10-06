穿黑衣同學疑似不滿遭勒脖子持美工刀回擊，群眾見他拿刀衝出教室逃命。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

穿黑衣同學刺傷學長後，狂踹門要對方出來理論。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

校方指出，起因是穿黑衣同學與穿白衣同學走路不小心發生肢體碰撞衍生的衝突。（民眾提供／楊靜茹南投傳真）

南投縣南開科技大學1名身穿黑衣的新生，疑與穿白衣同學起口角，在課堂上扭打，不久白衣學生找學長助陣，黑衣學生遭勒脖子持美工刀回擊，劃傷1人的臉當場濺血，目擊學生用手機紀錄，該影片在網路瘋傳。校方強調啟動校安機制；警方強調將介入調查。

校方表示，穿黑衣同學住在北部，因為父親上月過世，一個人在南投，所以情緒比較不穩，初步了解是學生間因為走路時不小心發生肢體碰撞所衍生的衝突，穿黑衣同學才會拿美工刀回擊自我防衛的行為，事發當下學校已啟動校安機制，先將受傷同學送醫，後續輔導相關人士。

據了解，穿黑衣同學與穿白衣同學走路時發生碰撞後，兩人在課堂上起口角，甚至扭打成一團，所幸課堂老師即時制止，事後白衣同學找學長助陣，一群人包圍黑衣同學，目擊學生用收機錄影。

影片中，黑衣同學被包圍，起初他滑手機不搭理，疑似有人搶他的手機，雙方互嗆，圍觀學生起哄：「打啦！猴系啦（台語：讓他死）。」黑衣同學遭勒脖時，竟拿美工刀反擊，造成對方臉部遭刺傷濺血，看見穿黑衣拿手持美工刀，倉皇離開教室逃命。

警方指出，有關校園濺血事件，目前沒有接獲任何人或校方報案，不過他們將先詢問受傷的同學，釐清當時狀況，介入調查。

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