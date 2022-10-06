南投縣南開科技大學1名身穿黑衣的新生，疑與穿白衣同學起口角，在課堂上扭打，不久白衣學生找學長助陣，黑衣學生遭勒脖子持美工刀回擊，劃傷1人的臉當場濺血，目擊學生用手機紀錄，該影片在網路瘋傳。校方強調啟動校安機制；警方強調將介入調查。
校方表示，穿黑衣同學住在北部，因為父親上月過世，一個人在南投，所以情緒比較不穩，初步了解是學生間因為走路時不小心發生肢體碰撞所衍生的衝突，穿黑衣同學才會拿美工刀回擊自我防衛的行為，事發當下學校已啟動校安機制，先將受傷同學送醫，後續輔導相關人士。
據了解，穿黑衣同學與穿白衣同學走路時發生碰撞後，兩人在課堂上起口角，甚至扭打成一團，所幸課堂老師即時制止，事後白衣同學找學長助陣，一群人包圍黑衣同學，目擊學生用收機錄影。
影片中，黑衣同學被包圍，起初他滑手機不搭理，疑似有人搶他的手機，雙方互嗆，圍觀學生起哄：「打啦！猴系啦（台語：讓他死）。」黑衣同學遭勒脖時，竟拿美工刀反擊，造成對方臉部遭刺傷濺血，看見穿黑衣拿手持美工刀，倉皇離開教室逃命。
警方指出，有關校園濺血事件，目前沒有接獲任何人或校方報案，不過他們將先詢問受傷的同學，釐清當時狀況，介入調查。
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