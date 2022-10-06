針對資策會執行長卓政宏日前稱，民眾黨新竹市長候選人高虹安的博士論文有七、八成與資策會報告雷同，已是引用比例不當，資策會可能採取法律行動；高虹安對此表示，是民進黨團施壓，因此資策會才改口。前民進黨立委沈富雄認為，高虹安會「愈打愈強」。

沈富雄今(6日)在廣播節目《POP撞新聞》中表示，高虹安會愈打愈強。主持人問到，現在資策會說要對高虹安提告，沈富雄回應指出，每一個問題都說好像是抄襲 ，但高虹安比較不像抄襲，她這個案子若可以成立，就是沒有得到跟她合作的人同意，也就是用了別人也有份的東西，但是她大部分是用自己的東西，高虹安作為第一作者，沒有人有不同聲音，這一點跟新竹市前市長林智堅的論文案完全不一樣。

主持人再問到，現在資策會提出兩件事，第一件事，稱高虹安引用她在資策會工作時做的期刊論文，沒有謝謝資策會，資策會還說違反著作權；第二件事，資策會稱高虹安帶職帶薪去讀博士班，沒跟資策會講，是她自己跑去的。沈富雄認為，別花太多時間在細節上。

另外，針對18歲可以投票，沈富雄直言，也不一定會投給民進黨，民進黨的偷懶慣性，認為年輕人的票是他們的，其實年輕人的集體智慧也很厲害， 這次年輕人的票轉到無黨籍台北市長候選人黃珊珊那裡，而且在北市長選戰後半期，綠電視台再怎麼打黃珊珊，年輕人也沒有回去民進黨台北市長候選人陳時中那邊，甚至有的跑到國民黨台北市長候選人蔣萬安那邊。因此他認為。民進黨不要靠勢。