員林分局村上派出所巡佐蕭廖順、警員黃勁堯迅速搶救民眾生命。（員林分局提供／吳敏菁彰化傳真）

員林分局接獲婦人報案，指出兒子欲輕生，在通訊軟體貼文說心情很差想自我了斷，胞姊看到貼文立刻打電話給父親詢問兒子狀況，待在客廳的父親渾然不知在房裡的兒子想不開，接到通知才嚇到，緊急報案，警方趕到現場破門而入，緊急搶救一命，並發現感人一幕，貓咪也衝進來喵喵叫，原來主人再怎麼想不開還是想到小貓，先將形影不離的小貓鎖在門外。

員林分局村上派出所巡佐蕭廖順、警員黃勁堯，於111年10月4日10至12時執行巡邏勤務時，接獲輕生案，緊急趕赴現場，赫然發現房間裡煙霧瀰漫，情況一度驚險！所幸消防救護人員迅速也趕到現場，蕭等2員引導救護人員及車輛，以最短的時間將男子送醫。

經員警進一步了解，男子因家人之間相處問題，與祖父發生口角爭執後，一時情緒不穩，先把寵物貓抱出放在客廳，將自己反鎖在房裡輕生，家人驚覺有異後急忙報警，對於警方及時到場搶救兒子一命，感激不已。

員林分局長楊志傑指出，分局同仁迅速搶救民眾生命，給予讚許，並呼籲在遇到人生低潮或瓶頸時，且可透過社會協助予以撥打衛生福利部免付費安心專線0800-788-995、生命線1995、張老師1980等心理諮詢電話尋求協助及專業心理諮商共尋解決之道，協助自己及親友安渡難關。