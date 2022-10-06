年底大選，台南市議員第二選區女力爆發，應選5席，共7人登記，其中就有4位女性參選角逐，為「嬌」點選區，而這次民進黨蔡蘇秋金、蔡秋蘭、國民黨方一峰、無黨籍陳昆和等4位議員皆尋求連任，無黨籍議員謝財旺則交棒給女兒謝舒凡，而謝舒凡改披民進黨戰袍，獲提名參選。現任者在地經營實力堅強，期待嶄露頭角的新人，各自力求突圍。

下屆南市議員第二選區（佳里、西港、七股、學甲、將軍、北門）上演7搶5，從最近一次的2020年立委選舉來看，民進黨在這6個行政區得票率都超過60％，國民黨則約30％；此選區國民黨只提名現任議員方一峰1人，被看好連任。

此次民進黨在第二選區的初選，競爭激烈，除蔡蘇秋金、蔡秋蘭2名現任議員，還有謝財旺的女兒謝舒凡、湧言會推出的陳俊安及曾任民進黨市黨部婦女部主任的蔣琦君3人，最後由蔡蘇秋金、蔡秋蘭和謝舒凡3人出線，而蔣琦君初選落敗後，在支持者勸進下退黨，改以無黨籍身分參選到底。

已連任4屆議員的蔡蘇秋金，經營地方多年，基本盤在七股、佳里區，有扎實的基層實力；立委陳亭妃力挺的蔡秋蘭，連任6屆議員，從政超過25年，是地方資深老將；謝舒凡雖然是新人，不過在父親謝財旺服務處學習、工作多年，這次接棒參選，除了承接父親人脈，在開拓新票源上，以民進黨參選，也有加分作用。

第一次拚連任的陳昆和，以服務爭取選票，3年多來著重在光電、環保及民生議題，獲得不少中間選民認同，再加上資深老將侯澄財的支持，大北門地區基礎穩固。由於老將各擁基層實力，新人能開拓的票源空間少，首次參選的新人蔣琦君、台灣基進黨黃建昌有待急起直追。