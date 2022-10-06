長榮航空台北-米蘭航線豪華經濟艙提供米其林級餐點「豆豉醬燉小牛頰佐配馬鈴薯泥」，搭配長榮航空與義大利百年餐具品牌Guzzini共同開發的餐具(長榮航空提供)

慶賀米蘭、慕尼黑開航，米其林餐點全艙等供應！長榮航空今（6）日宣布將與米其林一星主廚李皞（Paul Lee）合作，為台北-米蘭航線設計專屬菜單，台北-慕尼黑航線則提供京都米其林三星主廚中村元計餐點。機上飲品也融入米蘭及慕尼黑元素，旅客還能獲得驚喜小禮。

長榮航空表示，米其林一星主廚李皞為台北-米蘭航線皇璽桂冠艙設計「紅條石斑、伊比利火腿、甜豆、里昂洋芋」以及「燉小牛頰、豆豉、馬鈴薯泥、山蘇」等2套餐點，豪華經濟艙及經濟艙旅客則可享用「豆豉醬燉小牛頰佐配馬鈴薯泥」。

飲料方面，米蘭航線皇璽桂冠艙旅客可享用以 100％普里米蒂沃（Primitivo）葡萄品種釀造的義大利紅酒，呈現深紅色的紅寶石色澤及濃郁的櫻桃、莓果與紫羅蘭花香；此外也特別研發了特色調酒「漫步在米蘭」，以及與台灣首位世界咖啡師大賽冠軍吳則霖-興波咖啡合作的深焙咖啡。

台北-慕尼黑航線皇璽桂冠艙秋季套餐，主菜「智利海鱸魚味噌漬 紅豆鑲蓮藕」，豪華經濟艙及經濟艙則分別提供「牛肉壽喜燒」及「蒲燒豬肉」。世界咖啡沖煮大賽冠軍王策為慕尼黑航線皇璽桂冠艙特別調製帶有核桃與橄欖風味、口感富有甘草糖餘韻的VWI單品咖啡；另外還提供2款以啤酒為基底的德式經典調酒「慕尼黑啤樂」及「萊德樂」。全艙等都可享用2019年AIBA澳洲國際啤酒大獎「最佳歐式拉格啤酒」的金車柏克金-黃金拉格啤酒。

兩條新航線都提供限量版紀念杯墊在機上使用，米蘭航線杯墊刻劃著名景點米蘭大教堂，慕尼黑航線杯墊則是經典的啤酒杯，也歡迎旅客帶回家收藏。

長榮航空表示，睽違25年後再度開闢歐洲新航線，此次特別與米其林主廚合作，完美演繹機上的餐飲體驗；並積極與各界優異品牌合作，將精緻服務延伸至每處細節，再次邀請旅客與長榮航空共同歡慶疫情過後的第一場出國旅遊。