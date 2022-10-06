「熗牛肉麵」特選子彈椒、紅花椒及青花椒，標榜香麻帶勁。（滿漢大餐提供）

「金牛肉麵」辣口卻不辣喉，酸甜口感豐富層次。（滿漢大餐提供）

台灣人都認識的泡麵品牌「滿漢大餐」，辣出新高度推「Gold系列」，從用料到包裝全面升級，取材經典川菜麻、辣、鮮、香的精髓，推出兩款精緻新品「金牛肉麵」黃燈籠椒‧酸辣一絕、「熗牛肉麵」刀口紅油‧道地川辣，挑戰所有嗜辣老饕的味蕾享受。滿漢大餐「Gold系列」即起在7-11搶先開賣，11／25起在藥妝通路康是美也可買得到。

滿漢大餐「Gold系列」在紅燒及清燉口味以外，推出獨特湯頭打造牛肉麵美食新境界，以經典川菜為雛形，開發各具特色的「金牛肉麵」與「熗牛肉麵」兩款黃金比例湯頭，淺嚐一口即可感受麻、辣、鮮、香等層次分明的帶勁風味。「金牛肉麵」擁有黃金色的酸辣風味湯頭，湯底以牛、豬、雞長時間熬煮的濃厚高湯為基底，搭配蒜、薑、醋、胡蘿蔔汁與調和香辛料，將不同風味層層堆疊，並特選有「辣椒王」稱號的黃燈籠辣椒醬為主味，酸甜與香辣滋味完美融合，辣口卻不辣喉。

另一款新品「熗牛肉麵」加入師法道地川蜀工藝之「刀口紅油」，特選子彈椒、紅花椒及青花椒，經三段溫層炒製粹出亮麗紅油，麻辣中帶有香氣層次，香麻帶勁。新品每款售價89元。