知名美容品牌佐登妮絲觀光城堡斥資30億在嘉義縣大林鎮大埔美產業園區打造全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉縣文化觀光局邀民眾來趟偽出國、看焰火的小旅行。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

知名美容品牌佐登妮絲觀光城堡斥資30億在嘉義縣大林鎮大埔美產業園區打造全台最大歐式城堡「佐登妮絲城堡」，現已成最夯打卡、朝盛景點，恰逢睽違18年的國慶焰火在嘉義縣舉辦，嘉縣文化觀光局不但祭出獎金高達20萬元的美食影片徵件競賽，也向佐登妮絲爭取，6日至10月10日每日加開2000位入園名額給嘉義人，只要持Q開頭身分證，就可以免預約，支付100元清潔費入園，來趟偽出國、看焰火的小旅行。

占地1萬5000坪的佐登妮絲城堡已正式試營運，媲美「台版凡爾賽宮」超過19處夢幻打卡點，連續數十天在網路洗版，園區內又以兩座噴泉、巴洛克迴廊、穹頂最為熱門，由於試營運預約票天天被秒殺，經文觀局爭取後，佐登妮絲城堡於6日至10日每日加開2000名入園名額給身分證Q開頭的嘉義民眾。

文觀局說，佐登妮絲城堡距新港、民雄、大林老街車程不到半小時，非常適合來拍美照吃美食，還能參加文觀局舉辦的嘉義縣美食影片徵件競賽「視吃嘉義」，品嚐在地特色銅板美食、發揮創意賺獎金，再搭配「嘉義縣好玩卡」購買優惠電子票，含觀光門票、交通、體驗活動、在地美食、特色伴手禮等，幫大家省荷包！

文觀局長許有仁提到，除了10日配合焰火施放有交通管制外，3天連假裡的8日和9日，民眾可以從嘉義火車站及嘉義高鐵站搭乘「台灣好行─故宮南院線」抵達故宮南院，跟著各站點遊玩。