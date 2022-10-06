北市一名已婚男子與女上司出軌，兩人共同編輯一份線上行事曆，詳細記載相戀的進展細節，提及曾至東京、大阪等地同遊，就連汽車旅館的地點都寫得一清二楚，氣得元配提出侵害配偶權訴訟。案經上訴被高等法院駁回，女上司仍須賠償30萬元精神撫慰金，全案定讞。

判決書指出，元配主張，於丈夫自2013年間結婚，現已協議離婚，但婚姻存續期間丈夫與女上司發生婚外情，共寫線上行事曆，記載婚外情細節，內容包含公開場合牽手互動、至日本東京及大阪等地遊玩，就連去汽車旅館都標示詳盡，讓她深感痛心，並向兩人提告求償100萬元精神撫慰金。

案經上訴，高等法院重新勘驗證據，發現光碟截圖中，明顯可見男方於公開場合摟抱女上司，互動與職場上司對下屬完全不同，可知兩人關係匪淺，此外，行事曆的對話宛如情侶，女上司甚至提醒男方回家記得先洗澡湮滅證據，足以得知兩人曾發生性行為，且關係確實逾越一般男女交往分際，侵害元配配偶權情節重大。

高院審後仍不採信小三說詞，駁回上訴，惟考量一審判男方與小三須連帶賠償60萬元精神撫慰金，但元配撤銷對男方的告訴等，經計算後，判元配得以向小三請求30萬元精神撫慰金。全案定讞。