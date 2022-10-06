王真琳外型清新，卻時常演出苦命角色。（青春期影視娛樂提供）

王真琳個性相當真誠沒距離，提到分手2度淚崩。（青春期影視娛樂提供）

33歲女星王真琳靠台劇《四樓的天堂》入圍本屆金鐘獎最佳女配角，今（6日）受訪時表示打算穿紅內褲當幸運物，「我會先把內褲拿去過香爐，會包起來去過個三圈。」她無預警透露剛與交往3年半、小5歲的男友分手，對方是圈外人，且2人已分手半年，直到近日才準備搬出同居處，講到傷心處王真琳更2度淚崩。

她與男友是協議分手，主因是她想結婚，但對方還沒有準備好。近期去算命後，老師告訴她要搬離現在的環境，和前男友斷乾淨，更直言：「你們的感情早就結束了。」讓她深受打擊再度落淚。目前她專注在演員工作，不急著找對象，「近期時不時還是會偷哭，但有工作就比較好一點。」至於未來的對象條件，她笑說年紀不是重點，成熟度才是。

首度入圍金鐘獎，王真琳笑說媽媽比她更緊張，「我媽緊張到不去金鐘典禮，連電視都不看，我上一次讓她這麼緊張，應該是拿模範生」。但王真琳很想帶媽媽參與金鐘典禮，因為自己好不容易有了小小的里程碑，希望能與媽媽一起分享。

王真琳透露在拍攝《四樓的天堂》時，范少勳幫了她很多，「他拍戲的經驗比我多很多，我有跟他分享我的角色，他跟我說演戲不是自己拼拼圖，是要跟整個團隊一起拼圖，我覺得這句話對我的影響很大」。但王真琳坦言，自己在得知入圍後，有在個人IG上發文分享感言，卻忘了感謝范少勳，讓對方有點難過，她笑說：「我那時候就偷吃步就拿公司給的感言發IG嘛。」

這次和謝瓊煖、劉品言、于子育等前輩爭獎座，王真琳妙喻自己入圍是打麻將的新手運。至於紅毯戰袍她表示，會選穿露出手臂的服裝，但因為自己的手臂偏肉，近期正積極健身。她也透露近期有接到會講髒話的壞女人角色，笑說試鏡時把楊繡惠當成範本揣摩。