埃及考古學家再次向大英博物館呼籲，應該將羅塞塔石碑(Rosetta Stone)歸還給埃及。大英博物館發言人表示，他們並沒收到埃及政府的正式要求，也不對學者的意見發表評論。

半島電視台(Aljazeera)報導，「羅塞塔石碑」是破譯古埃及象形文的關鍵，標誌著埃及學的誕。自此「羅塞塔石碑」也被代指「線索」之意。

羅塞塔石碑可追溯到公元前196年，古埃及托勒密王朝的後期，它是一張刻有古埃及象形文(神聖體)、古埃及僧侶文(書面體)，與希臘文三種文字的石碑，內容是的年僅13歲的托勒密五世，加冕一週年時的紀念，這是破解以後，世人才知道的。

1799年，拿破崙軍隊在埃及北部登陸，拿破崙希望他的遠征埃及，也有學術價值，因此隨行了許多科學家、考古學者。 考古隊在開羅西邊的羅塞塔(Rosetta)找到一個黑色閃長岩質的石碑，就以地名稱乎之。他們一眼就得知此物的重要性，3種文字書寫的應是同樣的內容，歐洲人能夠讀懂最下方的希臘文，那麼其在中間的僧侶體，與最上方的象形文也就有了線索。

歐洲因此而掀起一股「古埃及熱」，許多學者投入破解羅塞塔石碑的工作，包括英國的楊格(Thomas Young)，他認為象形文中畫圈的，應是法老的名字，就從這個線索出發，也成功破譯了幾個字。不過，真正完成破譯工作的是法國語言學者讓-弗朗索瓦•商博良（Jean-Francois Champollion），他早年就精通埃及「科普特文」(Coptic alphabet)，而科普特文正是古埃及文的後繼者。因此，他僅花了15年的時間，就完成了破譯象形文字的工作，從而開啟了對古埃及語言和文化的理解。

不過，拿破崙後來戰敗了，根據 1801 年《亞歷山大條約》的條款，英國將法國在埃及收集(搜括)的古物，都做成戰利品，也就被運往英國，自 1802年以來，它一直收藏在大英博物館。

埃及阿斯旺考古學院代理院長莫妮卡漢納(Monica Hanna)說，到目前為止，已經有2500名考古學家連署要求英國歸還埃及古文物。她說：「我確信所有這些古文物都應該被歸還，因為博物館的道德準則正在發生變化，這只是時間問題。」

「強擄羅塞塔石碑是帝國主義的作法，我們現在已是21世紀，要遵行正確的道德準則。」

大英博物館發言人表示，埃及政府沒有正式要求歸還羅塞塔石碑。並且補充說，「大英博物館非常重視與埃及學界的積極合作。」