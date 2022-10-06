繼去年日本虎牌TIGER攜手愛馬仕御用藝術家Filipe Jardim合作後，今年持續與國際設計接軌，以老虎標誌為合作契機，邀請同樣以老虎為品牌標誌象徵的法國潮流文具PAPIER TIGRE合作，將日本虎牌的明星商品-夢重力系列「MMZ-K35P」真空斷熱保溫保冷杯化為畫布，結合PAPIER TIGRE創新設計思維，推出三款聯名設計 雙虎聯名(WT)、幾何(KC)、運動場(WP)的保溫保冷杯，用趣味設計打造最療癒的辦公和學習角落。

聯名系列中主打款式-雙虎聯名款「WT」，紀念這次雙品牌帶來幽默詼諧的俏皮合作，杯瓶的設計靈感來自條紋虎斑，亮藍色則象徵PAPIER TIGRE的發源地法國，最後將雙品牌的虎頭標誌藏在條紋之間，如同兩隻老虎調皮探頭向外窺看的畫面，將富有充沛活力的設計感帶入生活中。

而另外兩款杯瓶-運動場「WP」與幾何「KC」則是以「VIBREZ」（法文原意： 振動）為主題，結合歐普藝術中大膽的錯視、交錯圖騰、醒目的顏色作為靈感，打造兩款極簡卻同時大膽奔放的設計杯款，自然的融入工作桌上。

因應後疫情時代，日本虎牌TIGER ✕ 法國潮流文具PAPIER TIGRE聯名杯瓶系列所使用的上蓋中栓與墊圈皆是採用日本抗菌協會SIAA認證銀離子抗菌加工。瓶身使用不鏽鋼雙重真空構造與輕量化旋壓技術，內膽則以品牌獨家技術鏡面加工Plus，主打安心抗菌、完美保溫、超輕攜帶、簡單輕鬆，不論是在戶外活動、學校或辦公室都可以方便安心使用。

即起日本虎牌TIGER ✕ 法國潮流文具PAPIER TIGRE的杯款將在日本虎牌全台百貨門市與自營通路正式開賣。活動期間凡購買日本虎牌TIGER ✕ 法國潮流文具PAPIER TIGRE全系列收藏組(3870元) ，即可得到法國原裝進口PAPIER TIGRE托特包。