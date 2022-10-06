中原大學師生校園創業成功典範普瑞博生技股份有限公司，6日舉行「精準醫療、臨床基因檢驗技術再升級」系列產品發佈會，普瑞博生技與康健基因宣布合作開發應用基因檢測產品，在產前基因篩檢、癌症早篩與病原篩檢三大方面深耕發展。中原大學是全國「績優創育機構」，不僅培育學子，也提供師生創業育成最佳環境，落實「以智慧慎用科技與人文的專業知識，造福人群」之教育理念。

普瑞博生技創辦人張雍為中原大學副研發長及薄膜技術研發中心主任，本身也是中原大學化工系校友，帶領學生陳彥文、鍾政峯一同研發新技術，在中原大學支持的研發平台與創業諮詢輔導下，2016年創立普瑞博生技，2021年11月登錄興櫃，是國內首家具有血液處理薄膜核心技術的公司。此次雙方合作開發之基因檢測產品，應用中原大學授權之雙離子專利技術及MiniPuriTM微型過濾器，搭配AI人工智慧運算資料庫與基因演算法而成。

普瑞博生技與康健基因聯合舉辦「精準醫療、臨床基因檢驗技術再升級系列產品發佈會」暨簽約儀式，由普瑞博生技董事長陳彥文與康健基因副總經理邱致閔共同主持。中原大學董事長張光正應邀出席並致詞表示，普瑞博生技在中原大學產業加速器暨育成中心輔導下，是國科會推動「萌芽計畫」與「育苗計畫」多年來，第一間登錄興櫃的校園衍生新創企業，除了曾獲「國家新創獎」，日前也再度榮獲「2022臺北生技獎」創新技術獎，表現出色，中原大學與有榮焉。