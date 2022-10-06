2022年諾貝爾文學獎，授予法國作家安妮艾諾(Annie Ernaux)。表彰她發現個人記憶的根源、隔閡和集體限制的勇氣。

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The 2022 #NobelPrize in Literature is awarded to the French author Annie Ernaux “for the courage and clinical acuity with which she uncovers the roots, estrangements and collective restraints of personal memory.” pic.twitter.com/D9yAvki1LL — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2022

艾諾的寫作主題大多是女性主義，以自述體為筆法來談女性的問題，1974年她的第1本小說《空櫃》(Les Armoires vides)，以一個早孕的青少女，在等待墮胎時對家人、對人際關係，以及女性在法國社會地位的思考。

她的半自述小說《正在發生》(L'événement)，被翻拍成電影，該電影描述1963年的法國，一女學生安妮（Anne）突然懷孕，她不想要這孩子，但法國是禁止墮胎的，迫使她就算冒著牢獄風險，也要面對墮胎所帶來的恥辱和痛苦。該電影參加2021年威尼斯影展，並獲得金獅獎。

《正在發生》得獎後，艾諾受訪時提到，影響她最大的作品是西蒙波娃(Simone de Beauvoir)的《第二性》。讀完後突然明白：女權主義是必須的。另一部作品是社會學家皮埃爾·布迪厄(Pierre Bourdieu)的《區格》(The Distinction)，這是關於人生而不平等，以及不同階層人士之間的文化差異。

艾諾表示，雖然外界以為法國的女性自信又自主，但是事實上法國女性。總是要冒著各種被評論的眼光。在別人眼裡，可能被高看，或者被貶低，很難真正平等的對待。

她的小說《嫉妒所未知的空白》《記憶無非徹底看透的一切》《沉淪》《位置》均有繁中版。電影《情慾告白》和《正發生》亦改編為其小說。

安妮．艾諾1940年出生於法國諾曼地，作品幾乎來自她個人的親身體驗，因而帶有濃厚自傳色彩及私小說意味，不僅廣受好評，而且獲獎無數。其中《位置》(La Place)一書獲得法國文學界最崇高獎項之一的荷諾多獎(Prix Renaudot)，該書英文版（A Man’s Place）以及《一個女人》均榮獲《紐約時報》年度最佳選書；艾諾的作品銷售超過百萬，且被視為法國當代文學經典，並在全國各級學校裡廣泛教授。