2022年諾貝爾文學獎，授予法國作家安妮艾諾(Annie Ernaux)。表彰她發現個人記憶的根源、隔閡和集體限制的勇氣。
艾諾的寫作主題大多是女性主義，以自述體為筆法來談女性的問題，1974年她的第1本小說《空櫃》(Les Armoires vides)，以一個早孕的青少女，在等待墮胎時對家人、對人際關係，以及女性在法國社會地位的思考。
她的半自述小說《正在發生》(L'événement)，被翻拍成電影，該電影描述1963年的法國，一女學生安妮（Anne）突然懷孕，她不想要這孩子，但法國是禁止墮胎的，迫使她就算冒著牢獄風險，也要面對墮胎所帶來的恥辱和痛苦。該電影參加2021年威尼斯影展，並獲得金獅獎。
《正在發生》得獎後，艾諾受訪時提到，影響她最大的作品是西蒙波娃(Simone de Beauvoir)的《第二性》。讀完後突然明白：女權主義是必須的。另一部作品是社會學家皮埃爾·布迪厄(Pierre Bourdieu)的《區格》(The Distinction)，這是關於人生而不平等，以及不同階層人士之間的文化差異。
艾諾表示，雖然外界以為法國的女性自信又自主，但是事實上法國女性。總是要冒著各種被評論的眼光。在別人眼裡，可能被高看，或者被貶低，很難真正平等的對待。
她的小說《嫉妒所未知的空白》《記憶無非徹底看透的一切》《沉淪》《位置》均有繁中版。電影《情慾告白》和《正發生》亦改編為其小說。
安妮．艾諾1940年出生於法國諾曼地，作品幾乎來自她個人的親身體驗，因而帶有濃厚自傳色彩及私小說意味，不僅廣受好評，而且獲獎無數。其中《位置》(La Place)一書獲得法國文學界最崇高獎項之一的荷諾多獎(Prix Renaudot)，該書英文版（A Man’s Place）以及《一個女人》均榮獲《紐約時報》年度最佳選書；艾諾的作品銷售超過百萬，且被視為法國當代文學經典，並在全國各級學校裡廣泛教授。
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