爭取連任的嘉義市黃敏惠回應，嘉義市生活機能好跨區通勤普遍。（廖素慧攝）

民進黨嘉義市長參選人李俊俋6日再批黃敏惠市長自誇「家庭可支配所得全國排名為第7」，有3成來自外地子弟的所得，證明在地就業不易，黃敏惠回應表示，主計總處已說明新竹科學園區、臺北都會區及嘉義市跨縣市工作很普遍，顯示嘉義市生活機能好，跨區通勤上班很正常。

李俊俋指出，根據「2020年家庭收支調查報告」，各縣市基本所得來自外縣市的比例，嘉義市30.9％，全國排行第4，新竹縣以南最高，顯示嘉義市的家庭可支配所得，有高比例來自外地打拼的子弟，證明在嘉義市找工作不易。

李俊俋認為，這是黃敏惠市長13年執政後的「無法留人深耕」的施政慣性，是產業結構問題，因而他提出後湖工業區轉型為醫療照護智慧生技園區的政見，希望改變地方的產業結構，帶動經濟發展，創造就業機會。

黃敏惠競總表示，家庭可支配所得組成包括受雇人員報酬等6個子項，在基本所得─就業者工作地點外縣市部分，嘉義市近4年比率分別是2018年24.95％、2019年19.10％、2020年30.87％、2021年23.12％。

而各縣市的情況，2021年基隆50.26％、新北29.85％、新竹縣38.77％、新竹市20.39％，顯現出有區域經濟關係，而主計總處調查報告也明白指出，在新竹科學園區周邊、臺北都會區及嘉義市跨縣市工作情形甚為普遍。

黃敏惠競總也表示，嘉義市生活機能好，醫療、教育品質優，跨區域通勤上班很普遍，每日上班時間忠孝路繁忙的車流也可印證。