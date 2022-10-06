曾雅琦等27名台灣民眾，4年前到大陸福建廈門擔任「社區主任助理」，遭內政部認定違反《兩岸關係條例》相關規定，各開罰10萬元，27人不服提告，台北高等行政法院判決撤銷裁罰，內政部提上訴後，最高行政法院改認定27人違法、各裁罰10萬確定。

27人平均年齡不到30歲，2018年9月至2019年3月駐點福建省廈門市海滄區社區，專職參與社區治理工作，領取人民幣1萬至2萬3000餘元不等月薪。內政部認為曾女等人職務受社區居民委員會監督，居委會又是大陸政府基層組織，屬禁止任職的黨政軍機構，依兩岸條例裁罰每人10萬，曾女等人不服，提行政訴訟抗罰。

北高行審理後認為，曾女等人的工作內容是提供社區規畫意見、企畫發想，不參與居委會實際運作，性質類似顧問，沒有政治性任務，也未涉及公權力行使，難認定有妨害國家安全或利益，撤銷裁罰。

內政部不服提上訴，最高行政法院審理後認為，曾女等人在大陸地區擔任這些職務，已違反兩岸人民關係條例，不以有沒有發生違害國家安全或利益之虞的實害為要件，內政部裁罰法定最低罰鍰10萬元，屬適法有據，改判曾女等人敗訴、須各裁罰10萬確定。