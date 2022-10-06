電機系畢業最好的出路就是當工程師嗎？日前一名網友發文表示，最近碰到的台大畢業生都對自己的未來很有想法，電機研究所畢業竟然沒有依據自己的專長求職，反而選擇金融業，貼文曝光後，引來不少內行網友回應，直說「金融業做fintech（金融科技）賺得才多」。

原PO在PTT以「台大電機畢業，不去科技業」為題發文，表示最近認識的台大畢業生，對未來都很有想法，有人從台大電機研究所畢業後，完全不考慮科技業，竟決定前進金融業，甚至還有人想直接報考公務人員，讓原PO直呼「顛覆一般人價值觀」。

貼文一出後，網友紛紛留言討論，「我知道有個台大電機的跑去唱饒舌」、「有認識台大電機跑去務農」、「因為他們就是天才，去做甚麼都很可以」、「又不是每個人都愛錢」、「我前公司有工程師是醫生」、「能念台大的人很多都家庭背景不錯，可能根本不怕餓死，純粹追求興趣」。

對此，也有內行人認為，會有這樣的選擇恐怕主要還是薪資考量，「金融業做fintech（金融科技）才賺得多」、「美國一般新鮮人工程師是20萬左右，做避險基金是40、50萬」、「quant（金融工程師）賺到爆…」、「hedge fund（避險基金）和quant現在真的屌打碼農」。