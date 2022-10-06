交通部客運業5億元振興方案，經費預計11月用罄，國光客運新推出「買來回票送限量彩色版卡片噴霧瓶與彩色版立體口罩」等防疫小物，讓乘客搭車出遊返鄉更放心。

國光客運表示，原有回數票1本20張加送6張優惠促銷，獨家再加碼送彩色版卡片噴霧瓶，回饋固定搭車的忠實客戶。返鄉或出遊乘客也有優惠，單次購買相同起迄點來回票1套2張，票價399元以上即送贈送彩色版卡片噴霧瓶1只，票價199以上贈送立體口罩1只，活動至10月底止。

國光客運7月起舉辦麗寶樂園門票與千元乘車金抽獎活動，10月是最後一波，最後會再加碼抽出iPhone13 Pro手機與任天堂Switch健身環大冒險套組，提醒乘客記得上網登錄。

配合公路總局國慶連假公運優惠，國光客運也推出34條中、長程與國5路線平均85折優惠，其中有台北往返台中、彰化、嘉義、台南、高雄、屏東等西部幹線，國5路線則囊括圓山南港直達礁溪、頭城、宜蘭、羅東、烏石港等地，使用電子票證還可免費轉乘當地客運一段票（或享基本里程免費）優惠。

國光客運指出，國慶連假及整個10月期間，全台各地活動滿檔，像高雄台灣設計展、南投日月潭花火音樂嘉年華及嘉義國慶煙火等，1827台北台中朝馬線或1834台北嘉義線等熱門路線全力提供充裕座位，並視旅客排隊狀況機動增開班次，歡迎民眾多加利用。