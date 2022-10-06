全台最高的高空餐酒館推出全新聯名下午茶，隸屬全球奢侈品集團LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessey)的「CÉ LA VI Taipei」，將於10月11日至明年3月31攜手知名甜點店nena by Gēn Creative，結合其美式風格推出聯名下午茶，讓饕客在48樓高空大啖美食度過午後時光，還能享受世界知名大型娛樂場所與音樂季才可見的最高規格音響系統 Funktion-One的音樂環繞，每套雙人份2180元+10%。

位於信義區微風南山48樓的「CÉ LA VI Taipei」是目前全台最高高空餐酒館，主打運用台灣在地食材呈現異國情調的風味餐點，並展現獨特的亞洲風味；其中每個下午時段幾乎供不應求的「天空樹下午茶」，更有許多國內外人士慕名前來，不僅可享用精緻特色餐點，還能坐在戶外包廂一覽日間的台北市景。

nena by Gēn Creative原是米其林餐盤推薦餐廳GEN CREATIVE轉型成為的甜點店，由GEN CREATIVE共同創辦人暨甜點主廚Melanie Garcia和Bottless甜點主廚Catherine Shih聯手操刀，這也是台灣首個甜點雙女廚的組合，而店名nena為Melanie Garcia父親為她取的小名，希望這間店鋪和甜點能為大小消費者帶來美好回憶。

多元文化交織的成長背景和旅遍世界的餐飲經歷，型塑2位女主廚的料理手筆與創作文本，這次她們翻找出兒時難忘的美式鄉村風格甜點，施以新世代、跨國界的重新詮釋純手做餅乾、杯子蛋糕、甜點、派，加入嚴選在地食材與原料，並針對台灣人喜好，在保留風味的前提下調整甜度。

nena by Gēn Creative為CÉ LA VI Taipei天空樹下午茶量身訂做5款美式甜點。（CÉ LA VI Taipei提供）

這次的聯名美式甜點中，nena by Gēn Creative將為CÉ LA VI Taipei天空樹下午茶量身訂做5款美式甜點。特別推薦nena by Gēn Creative研發製作的「白巧克力核桃布朗迪」，被稱為是布朗尼的姊妹的布朗迪，選用法芙娜白巧克力並加入烤核桃製作而成，口感扎實不甜膩，喜歡布朗尼的一定也會愛上；「覆盆莓法式軟糖」以新鮮的覆盆莓加入果膠製成，入口即化又帶有水果的香氣；「蛋糕棒棒糖」將紅絲絨蛋糕壓製成球狀，再裹上黑巧克力醬，並撒上彩色的巧克力米，幻化成充滿童趣的棒棒糖。

「手工餅乾」是傳統的美式花生醬手工餅乾，但加入台灣在地的花生，讓花生的風味更明顯，也依據台灣人的口味降低了甜度，喜愛美式甜點的基本款；還有在美國及加拿大中餐廳常見的餐後甜點，由麵粉、糖、香草及奶油製成的「好運餅乾」，裡面包有幸運數字及短籤，希望透過這道甜點帶給客人好運，而nena by Gēn Creative特別為CÉ LA VI Taipei製作紅烏龍口味的好運餅乾，其紅色剛好符合CÉ LA VI Taipei的標誌色，以及帶來好運的紅色意象。

CÉ LA VI Taipei全新天空樹下午茶菜單，除了5款nena by Gēn Creative美式甜點，行政主廚林玉罡也將所有餐點以美式風格為主題，融入CÉ LA VI Taipei的亞洲元素，如「酒香咖啡布朗尼雪糕」、「彩虹杯子蛋糕」、「肉桂吉拿棒」及「香料胡蘿蔔蛋糕」等；此外也集合經典美式鹹點，包含「水牛城辣雞」、「肉豆醬起士鹹派」、「迷你牛肉小漢堡」及「龍蝦三明治」。

而下午茶時段搭配的飲品，可從近百款的酒精與無酒精飲品單中選擇，從精選新加坡、東京、杜拜各地CÉ LA VI調酒，到多款Moët Hennessy香檳、紅酒及白酒等酒精飲品都備齊。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障！