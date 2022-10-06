台灣設計展睽違10年再度回到高雄舉辦，7日中央展區將正式開展，日前搶先開跑的「設計中島」展區已經吸引超過30萬人前往朝聖，而眾多展區的展覽將一次開放，接續展現台灣設計力。高雄市長陳其邁也歡迎民眾搭乘輕軌，前往港區一起感受強大的設計能量。

今年台灣設計展以「台灣設計設計台灣」為題，匯集超過百名設計師共同參與，更打造擎天光之展演，讓蓬萊商港區的白天和夜晚不同樣貌。為了將台灣豐沛的設計力在高雄碰撞出火花，此次展場遍及高雄38個行政區，舉辦超過100場活動，讓整個高雄市共同響應設計盛事。

「台灣不能只低著頭把東西做好」經濟部長王美花表示，設計與美學對大城市來講是非常重要的元素，一個城市不管如何蓬勃發展，若沒有經過美學設計，難以吸引年輕人的心，產業若要進步、要在國際上被看見，必須整體美學加上工藝才讓人感動，這也是此次台灣設計展最重要的元素。

陳其邁表示，設計力成就了一個美好的城市，高雄市有多元的文化和彼此的包容力，這些都是創作力的來源。此次台灣設計展坐落在蓬萊商港區，將昔日的經濟中島翻轉為設計中島，讓大家感受到設計能量，是非常可貴的，高雄市也整合了港灣優勢與百年的人文歷史，讓設計上岸成港、落地成蔭。

文化局長王文翠表示，高雄累積百年的歷史，以設計導入「城市展區」，將古蹟重新梳理並回望城市記憶，透過7座歷史場域，讓一磚一瓦都得以展現歷史的質地。而「設計響應」將設計展場延伸至高雄市立美術館、駁二藝術特區、高雄市市立圖書館總館、高雄流行音樂中心等地，將整個城市串聯起來，共同響應2022台灣設計展。