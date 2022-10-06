民進黨台北市長參選人陳時中6日拜會惠光導盲犬基金會。（范揚光攝）

台北市長選戰倒數1個多月，民進黨台北市長參選人陳時中以「請流氓奉茶」，來形容台北市政府堅持舉辦雙城論壇。前民進黨立委郭正亮認為，陳時中喊出「為什麼要對流氓奉茶」，在台北市一定落選。

郭正亮6日在中天政論節目《大新聞大爆卦》中表示，民進黨要把「抗中」連結到「保台」，沒那麼容易，因為沒有看到他們保台很厲害，只看到抗中很厲害，「抗中」吹牛就有了，「保台」則是真本事問題。今年選舉回歸到打「抗中保台」，那叫做沒招了，只好回來顧基本盤，已經沒有創新能力，最典型的就是陳時中。

郭正亮接著指出，陳時中意識形態一出來，就把雙城論壇說成「為什麼要對流氓奉茶」，因為這是他的真心想法。可是很不幸的，陳時中這樣講，在台北市一定落選。

郭正亮甚至認為，民進黨這樣做，桃園市長參選人鄭運鵬剉咧等，鄭運鵬還想爭取超過50％當選，還有基隆，像民進黨新竹市長參選人沈慧虹、陳時中都在顧基本盤，因為要對市議員參選人要有所交代，所以綠營市議員參選人也都剉咧等。