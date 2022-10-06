《仁愛路6號》今彩排，幽默橋段引起不少笑聲。（鄧博仁攝）

《仁愛路6號》重現國父紀念館50年風華歷史。（鄧博仁攝）

康茵茵擔綱女主角，將重現一代歌姬崔苔菁的經典歌曲。（鄧博仁攝）

陳大天將在劇中模仿李登輝、蔡琴。（鄧博仁攝）

郭子乾、陳大天、康茵茵、湯志偉等今出席舞台劇《仁愛路6號》彩排記者會。郭子乾將角逐金鐘男主角獎，他謙虛說入圍就是肯定，獲獎要靠運氣，對於得獎會以平常心看待。他也透露最強的對手會是陳亞蘭，「我們私底下感情很好，她就開玩笑跟我說，『你敢跟皇帝較量嗎？』我就回她說『小的不敢。』」

郭子乾與陳大天從《全民最大黨》後，經過10幾年才又合作，他笑虧：「因為他紅了，我哪找得到人。」陳大天幽默回：「沒有啊，我都在家耶。」郭稱讚陳優秀、真誠，即使戲份沒有很多，還是答應出演，陳大天說自己是抱著向前輩學習的心態參與，「我的宗旨就是和大家一起在舞台上。」

這次彩排，因為唐從聖有事無法前來，陳大天臨時被導演要求代理演出，他立刻上手，還在戲中飆罵郭子乾、湯志偉等前輩，過足戲癮。郭子乾笑虧：「他都拿刀捅我們，隨時準備上場。」康茵茵也在旁補槍：「他上次也偷背我台詞。」

《仁愛路6號》因疫情延期，如今再度啟動，擔綱女主角的康茵茵說：「當時5月都已經做好衝進沙場的準備，沒想到遇到疫情延期，一切突然都停下來，有點失落但也只能轉換心情，當作有更多時間準備角色。上週排練時還有點進入不了角色，但這幾天妝髮一上，馬上進入角色。」

而她的好友許維恩發生拿假包事件，遭網友圍剿，康茵茵表示看新聞才知道這件事，她回憶上月一群人去花蓮員工旅遊，還有稱讚她的包包很可愛，但沒有注意包包的拼字錯誤。她為許維恩說話表示她很勤儉持家，不會特別花錢買精品，那個包包是朋友送的，許維恩沒有發現是山寨版，感覺被朋友「弄」了，「有聽經紀人說，維恩不是很高興，也很自責。」

《仁愛路六號》以經典人物的模仿串聯，重現國父紀念館風華歷史。包含鄧麗君的歌曲回憶殺、蔡琴演出的「跑路天使」、三金頒獎典禮，康茵茵更是一身白色性感舞衣，再度重現一代妖姬崔苔菁的經典歌曲〈但是又何奈〉。陳大天也笑說，這次劇中會演出李登輝先生和蔡琴等角色，「我現在只希望蔡琴女士本尊不會來告我。」

編導謝念祖則表示，這次最大的難處就是國父紀念館史實太豐富，要選擇真的太困難，「為了讓劇情可以順暢，有些事件的時空上會有些調整。像是劇中我們會有些有趣的『預見未來』，配合現在的時事，讓觀眾更有感。」像今天記者會，編導就特別在開場橋段，放入「鏡電視」的時事效果，讓大家在錯愕中莞爾一笑。

《仁愛路六號》由郭子乾、湯志偉、唐從聖、康茵茵、張瀞云(小鄧麗君)、呂紹齊、陳大天、龍龍(林千聿)、廖曉彤、陳自為等領銜主演，10月8日、9日於國父紀念館大會堂演出。