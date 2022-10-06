全民大劇團製作全新喜劇《仁愛路六號》，將於本周首度上演，呈現當年國父銅像揭幕儀式。（鄧博仁攝）

《仁愛路六號》為國立國父紀念館邀請全民大劇團製作，特別慶祝國館50週年的館慶大戲。（鄧博仁攝）

全民大劇團製作全新喜劇《仁愛路六號》，將於本周首度上演，呈現當年國父銅像揭幕儀式。（鄧博仁攝）

全民大劇團製作全新喜劇《仁愛路六號》，將於本周首度上演，邀請到今年金鐘男主角入圍者郭子乾（右）領銜主演。（鄧博仁攝）

《仁愛路六號》為國立國父紀念館邀請全民大劇團製作，特別慶祝國館50週年的館慶大戲。（鄧博仁攝）

全民大劇團製作全新喜劇《仁愛路六號》，將於本周首度上演，邀請到今年金鐘男主角入圍者郭子乾（見圖）領銜主演。（鄧博仁攝）

全民大劇團製作全新喜劇《仁愛路六號》，康茵茵（左）在劇中飾演禮儀小姐，一襲白色旗袍超吸睛。（鄧博仁攝）

全民大劇團製作全新喜劇《仁愛路六號》，由張瀞云飾演鄧麗君、陳自為飾演蔣經國先生，將經典人物再現。（鄧博仁攝）

全民大劇團製作全新喜劇《仁愛路六號》，將於本周首度上演，呈現當年國父銅像揭幕儀式。圖為陳大天。（鄧博仁攝）

民大劇團製作全新喜劇《仁愛路六號》，將於本周首度上演，呈現當年國父銅像揭幕儀式。圖為脫口秀知名演員龍龍，這次在劇中飾演上海名媛。（鄧博仁攝）

《仁愛路六號》為國立國父紀念館邀請全民大劇團製作，特別慶祝國館50週年的館慶大戲。（鄧博仁攝）

全民大劇團製作全新喜劇《仁愛路六號》，將於本周首度上演，邀請到今年金鐘獎男主角入圍者郭子乾領銜主演，郭子乾表示入圍就是肯定，獲獎是會靠運氣，對於得獎會以平常心看待。他也透露最強的對手會是陳亞蘭，「我們私底下感情很好，她就開玩笑跟我說，『你敢跟皇帝較量嗎？』我就回她說『小的不敢。』」被問到因延期再度啟動的心情，擔綱女主角的康茵茵說：「當時五月都已經做好衝進沙場的準備，沒想到遇到疫情延期，一切突然都停下來，有點失落但也只能轉換心情，當作有更多時間準備角色。上週排練時還有點進入不了角色，但這幾天妝髮一上，馬上進入角色！」

《仁愛路六號》以經典人物的模仿串聯，重現出國父紀念館風華歷史。包含鄧麗君的歌曲回憶殺、蔡琴演出的「跑路天使」、三金頒獎典禮，康茵茵更是一身白色性感舞衣，再度重現一代妖姬「崔苔菁」的經典歌曲「但是又何奈」。

編導謝念祖也分享，鮮為人知的羅大佑第一次舉辦個人演唱會，就是在國父紀念館，「小巨蛋有『阿妹條款』，而早在民國71年，就有『羅大佑條款』。因為搖滾樂衝撞國館的莊嚴，當年的新聞局特地發文禁止羅大佑和滾石再度來國館開演唱會。模仿羅大佑的陳大天，第一次跟全民大劇團合作，他表示這次來，真的是來跟前輩們學習，「上次跟前輩們合作，是最大黨的時候，沒想到時隔十多年，能夠一同站在舞台上！」郭子乾稱讚大天「喜歡跟大家一起的心」非常難得，而陳大天也笑說，這次劇中也會演出李登輝先生和蔡琴女士等角色，「我現在只希望蔡琴女士本尊不會來告我，但我們是很認真的想把『跑路天使』的音樂劇橋段呈現出來。」

《仁愛路六號》10／8-9演出三場，購票可至網路OPENTIX兩廳院文化生活。