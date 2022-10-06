針對民眾黨新竹市長參選人高虹安論文爭議，資策會執行長卓政宏日前指出，高虹安論文與資策會報告有7至8成雷同，若協商解決不成，才可能提出訴訟。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘6日強調，從政要靠養成教育，高虹安則沉浸在不斷跳級的文化，還想用謊言、網軍與聲量解決問題，對她而言是非常大的危機。若不解決，等同是把自己弄到死胡同裡，「這種政治人物很少見！」

民進黨立委陳亭妃、賴瑞隆5日於經濟委員會中，曾就高虹安是否侵犯資策會智慧財產權一事質詢卓政宏，當時卓政宏指出，高虹安論文與資策會報告有7至8成雷同，若協商解決不成，才可能提出訴訟。民眾黨立法院黨團6日為此舉行記者會，批評民進黨傾黨政之力圍剿高虹安，更將黑手伸入資策會，迫使資策會改口主張著作權疑慮。

對此，柯建銘回應，高虹安昨天不在經濟委員會質詢、捍衛自己的權利，今天才透過民眾黨團把官員抓來陪自己開記者會，「把人家壓來這裡講你的話」，形同「私設刑堂」，非常離譜。高虹安還要自比張淑娟、翁啟惠，整個邏輯都亂掉。

柯建銘說，高虹安起初施壓資策會，讓該單位說學術引用沒有抄襲問題，事實卻是高虹安根本沒有寫註解，且大量引用資策會報告內容，早已超過合理使用範圍，「怎麼會是民進黨對付妳一個？」，還找來《董事長開講》、網軍洗版、出征，根本無法解決問題。

柯建銘進一步批評，高虹安遇事卻不處理，反而用另一個謊言掩蓋，學台北市長柯文哲說別人抹黑，還自以為能轉移焦點，實際上是把所有危機攬在身上、自掘墳墓，他想為此命名為「高虹安現象」。

柯建銘認為，高虹安靠網軍解決誠信與危機問題，處理事情的原則完全亂了套，這樣子心術不正、行為偏差只是讓自己走進死胡同，「高虹安不要自欺欺人、掩耳盜鈴了！這代表你連做人的誠信都沒有了，你要做政治人物？」