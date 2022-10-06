新光三越總經理吳昕陽（右）與新光三越營業本部副本部長李淑娟（左）於南西店門口迎賓。（石智中攝）

新光三越周年慶首日觀察，各店一樓化妝品人潮買氣再現疫前榮景，無論保養、彩妝或香氛，各品牌皆有兩位數的業績成長。（石智中攝）

新光三越周年慶化妝品單筆滿2000元送2000點、全館累計滿5000元送5000點，集點還可送精品廚電等。（石智中攝）

新光三越南西店ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜組，特價3915元，價值5488元（71折）。（新光三越提供）

新光三越南西店SHU UEMURA劇場版美少女戰士限量聯名系列－無色限美戰限量彩妝組，特價2925元，價值4292元（68折）。（新光三越提供）

新光三越南西店OSIM減壓養身椅，特價14萬9800元，原價19萬8000元（76折）。（新光三越提供）

新光三越skm points扣3萬點skm points可兌換「BALMUDA絕美手沖壺」。（新光三越提供）

新光三越台北南西、桃園站前、台中中港、嘉義垂楊、台南中山、高雄三多店，共6店領頭首波周年慶，今（6日）正式開打，上午開門前就有大批人潮排隊等待，其中雅詩蘭黛品牌攜手《原子少年》人氣團「Ozone」，限量55名購買指定商品參加見面會，吸引大量粉絲前一晚就漏夜排隊，最長排到17個小時。新光三越總經理吳昕陽，更首度在周年慶親自於南西店門口迎賓，表達長期以來對顧客、員工及廠商的謝意。全台首波6店首日預估衝破15.5億元，再戰業績新高。

新光三越總經理吳昕陽表示，這陣子心裡很感動，非常感謝顧客、員工和廠商們長期支持，想要面對面表達，為同仁打氣鼓勵，去年周慶時入店還要實名制登記，今年已經不需要，人潮近期也完全恢復的疫情前水準，餐飲表現都回歸，周年慶業績非常可期。新光三越原全年營收目標訂830億元，應會明顯超過，再創歷史新高。

新光三越周年慶首日觀察，各店一樓化妝品人潮買氣再現疫前榮景，無論保養、彩妝或香氛，各品牌皆有兩位數業績成長，其中CHANEL1號紅色山茶花活能精粹、ESTEE LAUDER年輕無敵膠原霜、LANCOME超未來肌因賦活露、CLE DE PEAU BEAUTE肌膚之鑰幻耀星空系列、LA MER深藻煥膚微晶露等頂級精華及乳霜等，各組銷量都累計破千瓶；疫情趨緩更帶動YSL、MAC、BOBBI BROWN、SHU UEMURA、TOM FORD、NARS等專業彩妝，有4成以上的成長。

此外，香氛買氣更持續發酵，除指標品牌JO MALONE LONDON維持成長動能，台中中港店2F新導入的Byredo、Diptyque、EX NIHILO，今日亦湧現購物人潮，香氛整體增漲達8成。

而社交生活全面回歸，各服飾品牌備貨齊全，靴款備貨更增3成，女性商品首日買氣即較去年增逾3成，服飾類呼應社交需求，以正裝銷售最佳，尤以國際設計師服飾最受青睞，成長也超過3成。而宅經濟持續發威，家用家電買氣成長，多功能、智能家電、環境家電，及洗碗機、掃地機、烘衣機、娛樂周邊家電等都是採購焦點，熱銷夯品如PHILIPS清淨除溼機、LG AeroTower風革機、恆隆行Honeywell負離子空氣清淨機、Dyson V15 detect total clean無線吸塵器、Electrolux UltimateCare 110V洗碗機、OSIM減壓養身椅等。

加上睡眠生活品質觀念提升，也帶動客單10萬元以上的床墊銷售量增逾2成；3C新品如Apple新機iPhone 14系列、Apple Watch Series 8，目前亦熱銷超過2000台。而新光三越skm points獨家推出的精品廚具集點送，首日亦湧現兌換人潮，多家分店更於開店不到1小時被兌換一空。