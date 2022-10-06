蝦皮購物的年中重頭戲「10.10品牌週年慶」，自開跑以來蝦皮商城買氣就較去年同期成長近50%，現再宣布加碼推出國際熱銷品牌全館9折起優惠外，還有品牌旗艦店天天5折起、超便宜限時1元的兩大優惠，更攜手義大遊樂世界祭出天天抽免費暢玩一年的大獎，下單即抽超過50萬元的奢華旅程禮包，下重手搶攻周年慶商機。

蝦皮購物「10.10周年慶」將於10月10日當天祭Roborock E5 石頭掃地機器人下殺，原價1萬4800元，活動價6999元，領券後享最低優惠價5949元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物「10.10週年慶」將於10月10日當天祭Dyson HP7A Purifier Hot+Cool 三合一涼暖空氣清淨機下殺，原價2萬3900元，優惠價2萬900元。（蝦皮購物提供）

蝦皮購物觀察到高單價家電向來是本檔的搶手商品，活動開跑至今，蝦皮商城家電類商品買氣就比去年大幅成長近1倍，因此今年也網羅站上熱銷家電祭出5折起優惠，疊加即日起已開放領取、限雙十當晚凌晨0點到2點使用的85折，或是已歸戶的3張可於雙十當天使用的9折商城券就更划算。同步為了搶攻百貨周慶美妝保養品專櫃商機，更精選如Dyson、蘭蔻等7大熱門國際品牌加碼下殺9折。

蝦皮購物「10.10週年慶」將於10月10日當天祭雪花秀滋陰蔘光燦淨白精萃下殺，原價5399元，優惠價3800元。（蝦皮購物提供）

而消費者也可在9日晚上9點到11點半，每半小時搶最高折350元的優惠券，雙十當天下午2點到晚上11點則有每小時全站開灑最高限折30元、再加碼晚上10點到11點每半小時全站再灑最高折350元優惠券，而且6大指定時段更祭精選商品限時1元起優惠，還有人人有份的限當天凌晨0點到2點使用的1張、全天皆可使用的5張299元起免運券。另外9日當天準時收看「1想不到」直播，又或是雙十前領免運玩遊戲，即有機會抽義大遊樂世界免費暢玩一年的大獎，當天再加碼下單抽義大世界總價值超過50萬元的奢華旅程禮包。