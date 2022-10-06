大陸女星黃奕外型清新出眾，有一雙招牌水汪汪大眼睛，讓她昔日憑著電視劇《上錯花轎嫁對郎》和《還珠格格第三部天上人間》打開知名度，可惜一度差點因2段失敗婚姻毀演藝事業，直到前段時間在節目《乘風破浪》有精彩表現，再度受到關注；最近黃奕分享自己健身習慣，前凸後翹體態維持極好，最吸睛的是她毫不畏懼素顏示人，臉蛋神凍齡讓網友驚呆。

黃奕在參加《乘風破浪》後，豁達性格和堅忍有毅力模樣讓她再圈粉不少，也開始樂於透過社群分享日常點滴，昨（5日）她在微博發文，透露自己連假期間還是不忘記健身，表示自律的重要性；還提醒網友們健身小秘訣，在運動前後要記得拉伸，才能避免肌肉僵硬，「讓我們的身體變得柔軟有力量」。

黃奕45歲近況曝光。(圖/ 摘自黃奕微博)

另外黃奕也上傳多張健身時的照片，她紮起頭髮、穿著緊身運動裝，驚喜的是還大方曬出45歲素顏，無論做重量和瑜珈都得心應手，平衡感和柔軟度都不輸20歲小女生；大票網友被她素顏模樣驚豔到，直言「姐姐保養得這麼好」、「濃眉大眼說的不就是黃奕姐姐嗎」、「搞得我也想練瑜珈了」、「素顏還那麼嫩，太絕了吧」。

黃奕有過兩段婚姻，2011年嫁給第二任先生黃毅清後育有一女，但婚姻維持不到3年就亮紅燈，2014年黃奕被爆出密會男姓富商，黃毅清即在微博痛斥她長期出軌，甚至引發家暴事件，後來兩人以離婚收場，也讓黃奕演藝事業幾乎崩了；所幸黃奕在休息沉澱後，近年回歸螢光幕前，顏值更是被讚回到巔峰，讓不少人對她佩服不已。