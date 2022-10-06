近200位漁民前往參加公聽會表達意見，並在會旁拉起白布條。（李俊淇攝）

國產署核發光電業者取得大潮溝開發同意書，開發水面型光電案場，擔心生存權受到威脅，立委郭國文在今（6）日七股十份里召開公聽會，藍、綠議員也到場力挺撒案，經討論後，台南市府經發局也承諾將在一個星期內給出回應，才平息漁民的怒火，順利結束這場公聽會。

國有財產署南區分署，台南市府相關單位，立委郭國文及數名藍、綠議員都到場聽取漁民意見，近200位漁友十份里正王府旁的空地集結，並拉開布條「堅決反對台61線以西種電」、「政府假綠能之名霸凌七股沿海地區」。

今年獲得全國優秀漁民表揚的郭永慶發言表示，七股光電板的數量過多，已超過地區總面積十分之一，且大潮溝與黑琵保育區僅一線之隔，與保育鳥類政策相違背，也連帶重創觀光旅遊業。

郭指出，大潮溝是養殖文蛤的重要引水區，光電板覆蓋恐讓水源產生優養化及底士細菌變化，勢必會衝擊地方養殖業；且大潮溝土地權尚有爭議，應為在地人的祖先以「插枝仔蚵」方式佔有、使用，國產署無權出具同意書給光電業者，嚴重影響漁民權益。

七股區三股里長黃仙立表示，雖然支持政府綠能政策，但不能無限上綱，堅決反對台61以西的光電開發，也希望政府不要帶頭斬斷漁民的生存權。

立委郭國文表示，能源政策與漁民權益衝突的情況下，政府要找到一個平衡，這個案件已經由經發局送往行政院能源局，但還沒有到設置許可的階段，這還是來的及阻止，只能是侵害到漁民的權益就不該做出許可。

在場經發局官員最後也承諾，將在一個星期內做出回應，眾人才同意不用再去現場會勘，各自離開公聽會場。