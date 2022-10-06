台灣知名YouTuber阿滴，創辦YT頻道「阿滴英文」，又新增個人頻道「阿滴日常」，主頻道有高達267萬訂閱數，在工作上展現專業、陽光而溫暖的形象，是許多網友欣賞的YouTuber；近日他和YouTuber黃大謙一起到美國紐約，兩人上街頭卻被陌生黑人男子飆髒話，讓不少人捏一把冷汗。

阿滴為了參加Google在美國舉辦的活動，和黃大謙一起飛往紐約八天七夜，他抵達後拍攝飯店介紹，並和黃大謙外出用餐，途中跟拍紐約的街景讓網友觀看，阿滴到當地地鐵站，看到隨處可見的柵欄和門，和台灣相當不同，直呼「一個地鐵弄的好像監獄，他的鐵門、柵欄，整個是滿的」，但認為比想像中乾淨。

阿滴拍攝地鐵進站的樣子，正好拍到當地人坐在台階上，有一位當地人似乎要起身，兩人走了一段，黃大謙才說「你剛一直拍某個人，然後他好像準備打你，一直在看我們」，兩人不久又上街頭買東西，當時街上有名路人破口大罵，阿滴經過時正好錄下對方，等走開一段距離阿滴才告訴黃大謙「我覺得前面那個穿紫色衣服的黑人超可怕的，他剛剛對著我大罵，我在那邊等你（黃大謙）的時候，我跟他對到眼，他就開始罵我」。

黃大謙告訴阿滴有當地人準備打他。（圖／翻攝自阿滴日常YouTube）

阿滴在路上被黑人破口大罵。（圖／翻攝自阿滴日常YouTube）

許多網友建議：「即使你們已經是大人，不過年輕無辜的亞洲臉孔，到了美國，還是會被認為是小孩，容易被當弱者。很喜歡你們這麽自然的影片，一切小心為上」、「阿滴跟大謙，希望你們在紐約旅遊真的注意安全，疫情過後的紐約真的越來越亂」、「出門在外一定要小心，錢包不要放桌上。注意安全，你們的那區域感覺有點雜亂，別人亂駡別理，勿眼望」、「出門在外還是要小心喔，也想提醒你們錢包不要放在桌上」。