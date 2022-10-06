2022「Open House Taipei 打開台北」將於11月12日至13日登場，本次活動主題為「社交台北」，限時 48小時免費開放超過100個雙北祕境，邀大家探訪這些共有空間，重新審視台北的環境與樣貌。台北市長柯文哲表示，一個建築如果有故事，就會變得不一樣，希望透過這活動，讓台北更優雅化。

主辦單位表示，今年預計開放圓山坑道、晶華酒店總統套房、台灣當代文化實驗場-未來視覺實驗室、台北捷運北投機廠-車輛維修廠、嬰童織品集粹藝廊、北投文物館、台北大數據中心等極具特色的城市祕境，其中，圓山坑道是首次開放的具軍事民防色彩的坑道，邀民眾「入坑」細嚼空間的古今往來。

台北市長柯文哲表示，一個建築如果有故事，就會變得不一樣，像印度的泰姬瑪哈陵，所以希望透過活動讓市民了解每棟建築的故事，且有些建築錯過就不能再看，去年五處熱門景點，其中一處是捷運潛盾隧道，因爲完工今年已經無法看，希望透過這活動，讓台北更優雅化。

今年「打開台北Open House Taipei」活動參與方式，分為現場排隊及線上預約，線上預約為10月12日中午12時，場次分階段開放報名，另外，11月12日至13日部分空間也會舉辦以物交友的市集活動，邀民眾帶上不需要的物品到現場，讓二手物品找到下一個春天。