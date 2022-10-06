日前中國企業註冊數據顯示，今年前8個月有3470家大陸晶片廠倒閉，再創新高，凸顯大陸發展國產晶片過程十分艱辛。北京號召以「舉國之力」發展晶片工業，導致過量新開設晶片廠進入市場，每年關門歇業的也特別多。一位大陸晶片業者認為，中國不需要那麼多晶片公司，國產晶片公司只有3家會賺錢，其他廠家將逃不過「5種死法」。另一位科技業者也強調，用舉國之力短時間內進行「彎道超車」，在晶片這個行業是不可能的。

日前港媒《南華早報》引述中國官方數據稱，今年1~8月有3470家晶片廠關門歇業，相較去年與前年再創下新高，不過在中國以舉國之力發展晶片產業的號召下，前2年註冊的晶片公司分別達到231000和47400家，同樣也屢創新高。顯示在這種舉國體制下，新生的晶片公司多、死的也多。

《美國之音》引述一位大陸晶片業者對這種現象的分析稱，中國市場不需要這麼多晶片公司，過多的晶片公司最後只會面臨「5種死法」被市場淘汰。

面對中國這波晶片本土化的浪潮，福建晉江的IC設計廠三伍微電子董事長鐘林透過微信公眾號《半導體行業觀察》表示，「中國晶片創業大潮，也到了該退潮的時候了。」雖然創業者都是打不死的小強，但他們應謹記，「每一次政府補貼，都是納稅人的錢。」而且若做不到賽道的前3名，就會被淘汰。

他總結道，中國晶片公司有5種死法，分別是：1.死於團隊的內部矛盾，包括看到偽需求、只存於紙上的團隊和亂花錢；2.死於盲目燒錢擴張，為迎合投資人、找新賽道或新機遇；3.投資人啟動回購止損，資金緊縮；4.高估市值，導致資金斷鏈；5.科創版胃納量有限，上市後流動率不佳。

鐘林援引數據指出，中國雖有高達14.3萬家晶片相關企業，但大多無實質性晶片業務。其中，高達2810家無廠房的晶片設計公司雖數量超過全球總和，但只拿下全球9%的市占率。

針對鐘林的半導體業退潮警語，位於北京的藍海資本高級合夥人李方表示，鐘林確實說出了業界具體存在的許多問題。他也認為，中國政府對於自主發展半導體一事非常焦慮，對於任何要搞晶片的投資無不以舉國之力給予支持，這也給了很多騙子謀利的機會，因此他們最終必然以倒閉和騙局醜聞收場。

報導說，李方是英國歸國博士，曾任聯想集團技術發展部總經理，長期關注中國科技業的他認為美國對中國的晶片技術禁令，又將華為等陸企列入制裁名單後，已成功地圍堵壓制中國的半導體業。雖然中國半導體圈時有發出「彎道超車」的野心，但他對此並不樂觀，因為半導體製程太精密，沒有捷徑，而且中國處於劣勢的局面，技術積累需要時間，不可能短時間追趕上，至少要20到30年的時間才能對美國形成挑戰。