彰化火車站前的門面讓人不敢恭維，閒置建築對面是喬友大樓，已經發包要拆除了。（吳敏菁攝）

彰化市民代表鐘芮妤4日在臉書貼「學生候車圖」，成「彰化爆款」影像。（鐘芮妤提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化火車站前，傍晚下課時間學生整排席地而坐等候公車掀起熱議，彰化客運6日下午先架設5張中古長條車椅。（吳敏菁攝）

彰化火車站前，傍晚下課時間學生整排席地而坐等候公車掀起熱議，彰化客運6日下午先架設5張中古長條車椅，員工並捲起衣袖清出好幾袋垃圾。（吳敏菁攝）

彰化火車站前學生席地而坐等候公車掀起熱議，彰化縣政府協調彰化客運，６日下午先裝置５張中古長條候車椅，彰化客運員工捲起衣袖，同步清出了騎樓和人行道好幾大袋垃圾，包括菸蒂、落葉、便當盒、寶特瓶，讓人搖頭，出入門戶的黃金地段，還有這種三不管的垃圾丟置場，不是只裝了候車椅了事，相關主管後續要負起監督維護環境的責任。

彰化市民代表鐘芮妤4日在臉書貼「學生候車圖」，成「彰化爆款」影像，掀起熱議，讓人無奈比第三世界還糟糕，太髒亂了，議員吳韋達、莊陞漢6日也在議會質詢，要求改善候車環境。

彰化縣政府工務處長林漢斌表示，該排建築物屬台鐵管理，彰化火車站前交通繁忙，有彰化客運、員林客運、統聯客運、國光客運等場站，受限空間、設備老舊，不敷使用，彰化客運將4條路線拉到三民路設站牌接駁，將要求做好標示動線，並增加下課時段班次。

彰化客運總經理陳錫寬表示，牽涉土地所有權，連設置站牌都遭反對，也很無奈，且司機不足，無法再增班次，將先提供5個長條座椅，提供乘客坐著候車。

工務處交通運輸管理科長許僅宜6日和彰化縣警察局交通隊和彰化客運等會勘，彰客員工也捲起衣袖，清出好幾大袋垃圾，並架設長條椅。但滿爆機車則無法取締和拖吊，因根本缺乏停放空間。

工務處表示，斧底抽薪在結合彰化鐵路高架化，將公車轉運站及停車場一併規畫建置，現階段是過度期，未來鄰近公車業者將全部進駐服務。

市民看到長條椅，候車空間不是有得坐就可以，閒置騎樓除了機車，還有燒金鐵爐、交通警示錐、輪胎等，都堆滿垃圾長期沒人管，環境、景觀維護很重要。

代表鐘芮妤表示，因代表權利有限，只能透過發文的方式陳情感謝縣長在第一時間積極處理，讓搭車族群能安全候車。更希望立委也能協助辦理台鐵土地問題，這個議題並非要追究誰的責任，而是讓有能力的上級單位協助處理，謾罵並不能改變問題，鐵路高架化沒有確切時間，希望能在高架化之前能有完善的配套方案。