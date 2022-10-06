南韓舞王Rain（鄭智薰）和金泰希結婚5年育有2女，是韓國的模範明星夫妻，未料今（6日）Rain被爆偷吃撞臉金泰希的26歲高球美女選手朴潔，掀起軒然大波；對此Rain所屬經紀公司火速發聲明駁斥，朴潔稍早也透過IG澄清。

朴潔被點名為Rain的外遇對象後，慘遭韓網友痛罵，為了止血，朴潔緊急關掉IG前幾則貼文的留言功能，並在下午5點多時發全黑圖自清，表示只是前幾年在贊助商活動看過Rain，兩人沒有任何私交，連電話號碼都不知道，就莫名被冠上小三罵名，不禁喊冤：「真的很壞…怎麼會發生這種不像話的事」；至於被說像金泰希，朴潔謙虛地說：「雖然不像，但被拿來比較還是很感謝。」

Rain今（6日）被瘋猜為背叛金泰希的外遇男星，所屬經紀公司「RAINCOMPANY」緊急回應《iMBC》，表示這些全都是子虛烏有的謠言，「太荒謬了，我們會立刻採取法律行動」，並透露夫妻的感情沒有生變，無奈結婚以來此類的傳言不斷，「一開始他們覺得不值得回應，但隨著謠言越來越誇張，他們正著手強硬回應」。