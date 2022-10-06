特斯拉慘成梅花鹿「跳板」車主求償無門相當心痛

台中市龍井區1台白色特斯拉的車主林男5日回家將愛車停在家門前，6日早上卻發現愛車引擎蓋鈑金凹陷，心疼不已，即調閱監視器找兇手，一看發現，兇手竟是1頭梅花鹿，被3隻狗追而四處逃竄，引擎蓋竟成梅花鹿「跳板」，即便報警也無可奈何，令車主相當無奈。

據了解，5日凌晨2時38分有一隻野生梅花鹿出沒在龍井區龍新路上，因被3隻狗緊追，梅花鹿慌張地先撞上機車、盆栽，再跳過特斯拉的引擎蓋後跑走，留下現場一片狼藉，不但特斯拉引擎蓋有損傷，附近停著的4台機車全倒，花盆也被踩破。

林男無奈表示，他住在這裡2、30年，第1次遇到野生動物弄壞愛車，愛車的引擎蓋跟雨刷都有刮傷痕跡；另1名鄰居也表示，事發當時只聽到狗叫聲，原以為狗群在追逐，早上出門才發現機車全倒在地上，連花盆也被踩壞，看監視器畫面才知道是梅花鹿，從沒遇過這種事。

台中烏日警分局龍井派出所所長林柏豪表示，據警方調查，事發地點周邊並無養鹿場，研判應是野生梅花鹿，清查現場共有1台汽車遭刮損，4台機車遭撞倒擦損，車主均表示，若梅花鹿有飼主，將依民法向飼主求償，若為野生，即不需警方處理。

烏日警分局表示，本案為野生動物造成車輛毀損，非交通事故；另外，詢問過動保處後，動保處表示，梅花鹿非保育類，民眾若發現野生梅花鹿，可撥打1999通報動保處到場協助安置。