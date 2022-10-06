大安、文山區市議員參選人高揚凱競選總部成立大會就在明天，政界與商界重磅嘉賓與數十位里長將親臨會場，高揚凱表示，邀所有關心大安文山區未來的鄉親好朋友，一起為他集氣鼓勵，將最優秀的文山子弟送進市議會，打擊塔綠班不公不義，找回失落的台北光榮感。

高揚凱競選總部預計邀請台北市長參選人蔣萬安、前總統馬英九、台南市長參選人謝龍介，以及國民黨黨主席朱立倫等重量級貴賓到場為高揚凱加持。此外，活動當天將有一位堪稱「綜藝界教母」等級的資深演藝界前輩現身，不僅為競總成立增添光彩，更突顯高揚凱在地方上的好人緣，深受長輩肯定，更有賴市民好朋友蒞臨指導，為大安文山搶下一席年輕、有戰鬥力的在地議員，絕對是台北市之福。

競選總部成立大會主持人也很有看頭，由前立委吳育昇擔綱，勢必為活動帶來滿滿的人氣，現場也將與所有來賓進行有獎徵答，期許讓所有鄉親好朋友更有參與感，讓競選總部的成立除了熱鬧歡喜，也可以很有趣。

高揚凱表示，感謝諸位貴賓、長官先進願意在百忙之中出席競選總部成立大會，他必不負所託，進入市議會戮力從公，為市民爭取最大福祉，為弱勢積極發聲。

高揚凱競選總部成立大會將於10月7日(週五)上午10時於興隆路一段122號正式啟動，高揚凱表示，邀請大安文山區及所有關心台北市未來發展的鄉親好朋友共襄盛舉，一同為「戰鬥凱」高揚凱逗鬧熱、逗加油。