民眾黨立法院黨團今記者會稱民進黨將黑手伸入資策會、押人取供，民進黨發言人李姸慧表示，民眾黨是雙標政黨，可笑的在記者會自爆，昨天行文要求經濟部和資策會代表出席記者會；高虹安至今都不敢說明為何要在半夜偷偷修改論文，應向社會大眾說明。

李妍慧指出，過去多名民眾黨立委，包括當事人高虹安，都曾強調黨團沒有資格及權力直接行文資策會，而資策會也沒有義務回應黨團。然而今民眾黨卻自我打臉，於記者會表示，昨已行文經濟部及資策會，要求相關代表出席說明。

她說，這種自己可以別人不行的行為，根本就是雙標。到底誰才是押人取供？請民眾黨想清楚，再來向社會大眾說明，以免整場記者會內容邏輯錯亂，只是企圖混淆視聽。

李姸慧指出，資策會昨天已經有說明，高虹安的論文經過幾個軟體比對，高虹安論文有用到資策會具著作權的部分，第一次比對發現達7、8成，第二次比對則逾8成，並非在合理使用範圍，且缺乏明示出處，民眾黨卻一味替高虹安圍事，這才是民眾黨口中的黑道式選舉。

她強調，這也不難看出，高虹安一遇到爭議，卻只會躲避，不敢親自面對質疑。這樣不負責任的政治人物，值得選民託付嗎？

李姸慧表示，若高虹安覺得自己論文沒問題，為何要在半夜偷偷修改論文，加上被質疑的引用資料，且至今都沒有說明。再三奉勸民眾黨勿再護航高虹安，並請高虹安本人出面回應，誠實向社會大眾講清楚。