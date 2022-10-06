蔣萬安(右)與攤商親切握手。(摘自蔣萬安粉專)

台北市長選戰進入白熱化，國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，萬華是台北的文化珍珠，未來他將整合局處資源，把艋舺的祭典文化打造成旗艦級文化盛會。

蔣萬安6日在臉書粉專貼文表示，他到萬華行腳，除了清晨4點半前往中央漁市場，接著也走訪商圈傾聽建言、赴廟宇祭祀祈福。「艋舺服飾商圈」過去是服裝業重鎮，現在商圈竟逐日凋零。為了替萬華的發展找答案，跟老店二代們深談，二代們希望市府主動辦活動吸引觀光客，也希望異業結合、多元發展。他也提出「台北版的西南偏南（SXSW）」政策構想，而大家的意見，也是他未來推動市政的重要參考。

蔣萬安指出，為了讓疫情早日結束、助萬華盡快復甦，這個使命「也著神也著人」，他赴廣照宮、青山宮、啟天宮參香祝禱，祈求全民萬安。

蔣萬安接著表示，現在台灣再逢疫情，青山王公仍是艋舺人的心靈支柱，每年農曆10月20日至22日的「迎青山王」，更是台北盛大的廟會節慶；這幾年啟天宮「料館媽」出巡日益盛大，是艋舺重要的媽祖信仰重鎮；廣照宮每年農曆9月1日為飛天大聖聖誕，十方大德酬神還願，香火相當鼎盛。

蔣萬安強調，未來他將整合局處資源，連結艋舺的古蹟、夜市、軒社、社造、老宅、文化空間等，把艋舺的祭典文化打造成旗艦級文化盛會。萬華是台北的文化珍珠，因此，我們要細心維護、發揚光大，讓世界透過萬華歷史來認識台北。