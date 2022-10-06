中華民國111年國慶總統府建築光雕展演「寶島有光・土地之愛」今晚間登場，蔡英文總統偕同賴清德副總統共同出席點燈儀式。總統致詞指出，今年的主題呈現出不同時期的臺灣文藝作品。「經典是不會褪色的」，透過展演，重溫不同世代的經典作品，也共同見證臺灣文化蓬勃多元的發展。

總統致詞指出，這幾年來每次到了國慶期間，總統府的光雕展演已經成為大家最期待的節目之一。不論是歷史的演進，或是體育選手在國際上奪牌的光榮時刻，以及臺灣這幾年來在科技、國防上的重要發展，都曾經在光雕展演中呈現，帶給大家滿滿的溫暖及感動。

總統肯定中華文化總會的努力，也感謝共同主辦的「國家電影及視聽文化中心」與策展團隊—陳怡潔藝術工作室，以及所有投入展演的夥伴，「大家辛苦了」。

總統說，接下來的這幾天，大家可以帶爸爸媽媽、阿公阿嬤一起來欣賞，相信不同世代的人都會聽到自己熟悉的流行歌曲。

總統提到，臺灣電影在國際上具有獨特風格和特色。這次展演，呈現出許多早期的臺灣電影，有超過半世紀以來的精采畫面，非常難得一見。她要感謝每一位前輩藝術家，讓臺灣人能夠擁有自己的文化資產。今天，有許多藝術家的家人都來到現場，她也要特別向大家致意。

總統說，希望未來每個世代的創作者都能持續創作，為每一個時代的臺灣留下更多深刻且創新的詮釋。最後，她也邀請國人一起前來欣賞今年的光雕展演。

隨後，總統與副總統、立法院長暨國慶籌備委員會主任委員游錫堃、中華文化總會副會長江春男、鄭麗君共同點燈，並與現場民眾共同欣賞精彩的光雕展演。