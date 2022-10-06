一年一度的諾貝爾文學獎，今年頒發給現年82歲的法國文學家安妮．艾諾（Annie Ernaux）。她的小說《嫉妒所未知的空白》《記憶無非徹底看透的一切》《沉淪》《位置》均有繁中版。電影《情慾告白》和《正發生》亦改編自其小說，正在台上映的《正發生》去年也一舉奪下威尼斯影展金獅獎。

台灣文化圈多認為今年諾貝爾文學獎頒給安妮．艾諾堪稱情理之中，意料之外。她已是在賠率榜上多年的熱門人選，且普遍期待此獎今年再由女性掄元，但小說作者朱嘉漢不諱言政治正確近年也或多或少影響了諾獎的審美，「賭盤竟然準了！」仍成為一大意外。

安妮．艾諾1940年出生於法國諾曼地，作品幾乎來自她個人的親身體驗，因而帶有濃厚自傳色彩及私小說意味，不僅廣受好評，而且獲獎無數。其中《位置》一書獲得法國文學界最崇高獎項之一的荷諾多獎。曾就讀法國高等社會科學院社會學博士的朱嘉漢則指出，艾諾很早就進入學院，她很重要的特色也在於社會學寫作，即研究者眼中「社會學修辭學式」或「自我的社會學式傳記」，與日本私小說傳統並不相同，她的書寫同時是自傳也是社會學觀察。

朱嘉漢介紹指出，艾諾的作品《位置》談父親；《一個女人》談母親；《冰凍的女人》講述婚姻；《佔據》則談論被劈腿的愛情當中的嫉妒，有著個人的自傳切面，但也可視為「自我虛構」，透過寫作把自己虛構於其中。她的作品並不晦澀，對讀者而言會是既好讀又深刻的閱讀體驗。

時報文學獎首獎得主，曾就讀巴黎索邦大學的白樵也表示，自己是從安妮．若諾第一本小說《位置》就十分著迷，她的《記憶無非徹底看透的一切》改編為電影《正發生》，半自傳地敘述了在墮胎尚違法的60年代，意外懷孕的女大生想盡辦法自行墮胎，「甚至要偷偷用織毛衣的勾針深入體內，從她的小說裡看到這麼血淋淋的事卻並不是用獵奇的角度，而是過來人的經歷描述真實發生在身上的事情」。

白樵指出艾諾的作品可看出歐美文學寫小人物生命掙扎的日常，相信對台灣讀者而言共鳴度很高，「她雖然80多歲了，但她的作品跟當代有很大的回應，比如墮胎問題到現在仍有些地方還在爭論」。

瑞典學院評價安妮．艾諾「憑借著巨大的勇氣和敏銳的觀察力，揭示了階層經歷的痛苦，描述了羞恥、羞辱、嫉妒以及無法看清自己的困境。她的作品毫不妥協，用平實的語言將一切講得清清楚楚。」安妮·艾諾的《嫉妒所未知的空白》、《記憶無非徹底看透的一切》《沉淪》在台由大塊出版，《位置》曾於2000年由皇冠出版。