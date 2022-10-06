日本女星華原朋美與安室奈美惠同為1990年代東亞代表性女歌手，有「平成歌姬」的美稱，曾創下許多百萬銷售單曲的佳績，2007年遭經紀公司解雇，開始長期暫停演藝事業，人氣也隨之下滑，之後更在節目上承認自己靠吸毒療情傷，誇張的舉動讓人氣一落千丈；近日又遭爆料與經紀人老公已秘密離婚，報導一出華原朋美火速透過影片回應此事，講到一半還落淚哽咽。

根據《週刊文春》報導，華原朋美2019年與經紀公司社長大野友洋交往，男方遭起底曾騙婚，還與前妻育有三個孩子，甚至有家暴前科，華原朋美得知真相後曾拍片表示「沒辦法接受這種傷害人的行為，真的好痛恨」，之後更是刪光老公照片，不料時隔一段日子，華原朋美又曬出與老公合照，兩人關係讓外界霧裡看花。

5日周刊爆料華原朋美與丈夫已經離婚，她在個人YouTube頻道上朗讀報導內容，堅決否認離婚，並且對報導內容感到傻眼，因為周刊詢問時她就已經澄清，但新聞還是寫成兩人像是已離婚，嚴厲批評「沒有實質內容的空洞報導」。對於大野友洋隱瞞離婚且生過小孩的往事，華原朋美表示「以前的事情都無所謂，現在很幸福就好，我們一家相處很和睦」，鏡頭外的丈夫也透露「拜託大家，我老婆正在接受不孕治療，治療過程非常痛苦，希望不要再給她壓力」，讓她瞬間紅了眼眶低頭拭淚，華原朋美嘗試壓抑情緒，哽咽著在鏡頭前說出「對不起，謝謝」。

華原朋美拍片澄清表示「沒有離婚」。（圖／翻攝YouTube／朋ちゃんねる）