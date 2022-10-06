國民黨台北市長參選人蔣萬安自傳中說，2015年至上海出差時決定選立委，遭親綠人士影射，蔣父蔣孝嚴2014年見中共總書記習近平，蔣萬安隔年就在上海決定參選，是「習近平寶寶」。蔣競辦發言人黃子哲酸，「蔻」帽抹紅到喪心病狂。（截自黃子哲臉書）

國民黨台北市長參選人蔣萬安自傳中說，2015年至上海出差時決定選立委，遭親綠人士影射，蔣父蔣孝嚴2014年見中共總書記習近平，蔣萬安隔年就在上海決定參選，是「習近平寶寶」。蔣競辦發言人黃子哲酸，「蔻」帽抹紅到喪心病狂。

黃子哲批評，照該親綠人士黃澎孝愚蠢邏輯，若那時蔣萬安在美國決定參選，不就變「歐巴馬寶寶」？民進黨台北市長參選人陳時中自傳中大力推崇前中共領導人毛澤東的接班人林彪，那陳選台北市長是毛，還是林託夢決定的嗎？

黃子哲說，蔣萬安自傳中清楚寫到，他當時是為律師事務所業務到上海出差，且內文也提到，「這段時間我依舊沒有跟任何人提及」他參選想法，之後和家人商量後才決定投入選舉，黃澎孝是視力不好？中文不好？還是人品不好？

黃子哲認為，抹紅手段百百款，如今幾乎已到喪心病狂地步，黃澎孝無料可爆，只會用這種「看到黑影就開槍」惡意影射，手法拙劣、居心不良；之前烏龍爆料蔣孝嚴出席習近平家宴，如今知錯不改還再故意犯錯，那便是無恥之徒。

黃子哲質疑，是通告費讓黃澎孝如此墮落？還是泯滅良知才能進塔綠班之列？呼籲「蔻」帽集團的抹紅應適可而止，別選舉選到沒有道德與人性。