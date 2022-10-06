屏東市長選情激烈，綠營參選人李清聖6日邀請立委蘇巧慧南下助選。（李清聖團隊提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東市長選情激烈，綠營參選人李清聖猛攻勁敵周佳琪政二代身分，不料6日邀請立委蘇巧慧南下助選時，遭對方抓到機會強勢反擊，周陣營狠酸，「李清聖不要打臉蘇巧慧」，還稱蘇巧慧好心助講卻被李的迴力鏢打到，炮火相當猛烈。

李清聖指出，民進黨自創黨以來，在屏東市長選舉接連8次落敗，從沒勝選過，而他是唯一落選後再度參選的，為此，他成立「正義之聲助選團」，計畫仿效擊敗台中顏家的模式，透過名人助選引發市民關注，一舉重挫強敵，而6日特別邀請屏東市子弟蘇巧慧、以及重創台中顏家的林靜儀等2位立委助選。

不料，李清聖此舉卻促成勁敵周佳琪強勢反擊的機會。藍營屏東市長周佳琪的青年軍6日下午特別在屏東火車站前舉辦「歡迎父女從政楷模蘇巧慧」快閃活動，高舉「李清聖不要打臉蘇巧慧」、「李清聖別再雙標」等字牌，狠酸李一直猛攻周的政二代說。

「李清聖，你累了嗎？」周佳琪青年軍指出，不管藍綠，青年從政都應該給予祝福，民進黨政二代這麼多，沒有人覺得不妥，蘇巧慧當年更是毫無政治經驗就當選立委，難道這也是李清聖說的政治家族、有院長蘇貞昌特權嗎？

青年軍說，李清聖把父女從政說得十惡不赦，卻又把父女從政的楷模蘇巧慧找來，這不是當眾打臉蘇立委嗎？蘇立委好心助講，卻被李清聖迴力鏢重重打到，除了心疼，也令人替她感到不值。

青年軍強調，希望李清聖能接受青年參政的事實，選舉別只會抹黑老招，更不要老是鬧笑話，否則會被笑人老心更老。