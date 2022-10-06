品冠6日出席電台活動。他今年4月中陪太太跟孩子打羽毛球，下背拉傷，起床都有困難，那陣子跑通告都要拿著拐杖，並提到，以前在錄製實境節目和拍電視劇，也造成左膝韌帶受傷和右手肘粉碎性骨折。

品冠笑說：「自己明明是歌手，卻很像武打明星頻頻受傷。」電台也特別送上「鈣好用」補骨聖品，讓品冠補充鈣質、保養骨質，身體健壯迎接密集宣傳期，也祝品冠新專輯跟演唱會順利成功，他透露現在身體很好，每天鍛鍊運動，也會做伏地挺身，但最近被要求不要再做了，因為胸肌太大，衣服尺寸還要改，不然他在家每天固定做四組，一組30下是基本盤，所以一天至少會做120下。

品冠近來釋出新專輯《不如我們今天見》，邀來「五月天」阿信、房東的貓、張簡君偉等知名音樂人聯手合作。品冠將在12月3日於台北流行音樂中心開唱，昨隔空許願演唱會嘉賓名單，向他崇敬的音樂人李宗盛、周華健、五月天阿信發出邀請。

他隨後還幽默說，第4位人選是他9歲兒子Jayden，被問及3位大咖好友或是兒子都有機會現身？品冠語帶保留說：「找自己人也不一定會來，但至少有一個會來。」