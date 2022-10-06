百貨周年慶開跑刺激買氣之餘，新的「0+7」隔離規定也讓民眾瘋出國，昇恆昌免稅購物網也做好準備，砸重金發送出3000萬購物金，只要上網頁先登記，免消費即可搶各金額免稅購物金，更能使用到明年4月，在出國前7天就能夠至線上搶先預訂，把握可以出國前購買免稅商品的機會。

昇恆昌免稅購物網引進了全新品牌，包括Vasic、rosa.K、Carlyn等。（昇恆昌提供）

另外12月31日前在昇恆昌免稅購物網下單，或至昇恆昌內湖旗艦店，憑出國班機資訊及護照領取購物卡預購免稅品，不限金額即可獲得「出國大禮包」，包含Wi-Fi機租借、機場停車及機場接駁優惠、東方宇逸貴賓室2人同行1人免費、機場餐飲9折等多項優惠，現更首度引進5大潮流新品牌，像是日本精緻簡約結合紐約時髦都會風格的Vasic、韓國人氣女星愛用品牌 rosa.K、Joseph And Stacey、Carlyn以及義大利新銳設計師創立的MSGM，還有聖誕及節慶必買的Jo Malone London、歐舒丹、DIPTYQUE、SK-II等品牌，優惠套裝組合也已準備好讓消費者搶購。