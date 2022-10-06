大陸央視新聞報導，大陸公路預計6日發送旅客2850萬人次，環比增長3.19％，比2021年同期下降34.00％，比2020年同期下降37.34％。大陸水路預計發送旅客60萬人次，環比下降2.34％，比2021年同期下降31.86％，比2020年同期下降40.54％。

假期期間，廣西海事部門全力保障涉客運輸船舶航行安全。桂林海事局利用電子巡查、無人機空中巡查和現場巡航結合的方式，嚴查各類違法違規行為，維護旅遊客船良好通航秩序。北海海事部門強化「北海-潿洲島」等重點客運航線安全監管，派出執法人員與海巡船艇清理航道、驅離礙航船舶與開展巡航檢查，確保航道及周邊水域安全、通航環境通暢。

大陸十一假期臨近尾聲，為應對大流量車流，江蘇省蘇通大橋等部分高速公路路段在重點時段開放應急車道，增大通行能力。交通執法人員等「一路三方」在車流大的樞紐、收費站等駐點維護通行秩序，採取循環路段巡查處置、臨時關閉部分高速公路收費站入口等綜合措施，全力保障路段安全暢通。

安徽省高速公路路政支隊及時調整工作重心，在返程高峰來臨之前，再次對沿線交通標誌標識、交安設施、看板、沿線行道樹、排水溝、擋土牆等重點部位開展一輪排查，第一時間消除安全隱患，保障通行安全。