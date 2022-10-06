民進黨苗栗縣長候選人徐定禎6日公布他的「青年三好」政見，徐定禎強調，要讓青年在苗栗完成就業、成家、創業的夢想，翻轉苗栗、打造讓年輕人安心圓夢的宜居新苗栗；他更喊出，苗栗挺青年！「青年三好」讓夢想成禎。

徐定禎6日在臉書粉專貼文表示，他一早來到竹南市場，為年底18歲修憲複決街講，也召開記者會分享他的「青年三好」政見主張。他特別感謝民進黨副秘書長林鶴明、 民進黨青年部主任蔡沐霖和14位「國務青」青年夥伴們，從全台各地集中到苗栗，為青年發聲、也為台灣的未來發聲。

徐定禎接著指出，青年朋友是推動社會民主進步的力量，也是非常重要的夥伴。他率先公布「青年三好」青年政策，要讓青年在苗栗完成就業、成家、創業的夢想，翻轉苗栗、打造讓年輕人安心圓夢的宜居新苗栗。

1.青年三好，青年就業「好方便」：透過擴大竹科竹南、銅鑼園區規模，加大招商引資力道，創造更多優質就業機會，落實青年就業諮詢與服務「一站式」窗口，強化勞動及青年發展處能量及跨局處合作，建立屬於打工及斜槓青年的「支持系統」。

2.青年三好，青年成家「好選擇」：興辦1,000戶社會住宅，滿足青年居住需求，增加500戶「包租代管」社會住宅，積極督導及協調，落實中央「0到6歲國家跟你一起養」。

3.青年三好，青年參與創業創生「好多元」：推動「青創基金」與「青創基地」，支持在地創業青年，推動設置跨局處、公私合作的「媒合平台」，升級青年事務委員會，廣徵意見共創鄉鎮特色。

徐定禎強調，我們一起挺身而出，為苗栗的未來，我們要「大、返、集」——大力拉票、返鄉投票、集中選票。