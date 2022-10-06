感覺是個商機？有名女子日前因為將身上的雲端發票載具鑰匙圈遺失在新北市某處，最近幾天打開手機雲端載具APP，竟發現新增多筆不明發票號碼，且這些發票都是在外縣市消費，她也確認這幾筆發票皆非她本人消費，但是，讓她最困擾的部分，若這些來源不明的消費發票中獎了，其獎金要算是誰的，若提領會不會有相關法律的問題。

一名女子在臉書社團「爆系知識家」發文，她表示上周雲端載具的鑰匙圈遺失在新北市，最近幾天開啟手機載具APP竟發現，有新增多筆發票是在外縣市消費，她也確定並非自己到外縣市消費，但是讓她有些疑惑和困擾的部分，當這幾筆非她本人消費的發票號碼若中獎了，其獎金「可算是她的嗎？」，她最後也表示，手機載具應該也沒有人在掛失的吧！也很怕這樣的狀況會衍生出其他相關法律問題。

女網友因為遺失載具條碼鑰匙圈，但近日卻發現有多筆發票號碼新增，讓她困惑「若中獎算誰的」。（翻攝自臉書爆系知識家）

貼文一出，網友紛紛留言表示「就歸戶於你的銀行帳號」、「真好，有人送發票欸」、「撿到不還，還拿去用留下證據，怎麼樣都不會是你的問題」、「我只能說對方太有愛心」、「可能以為這個是愛心載具吧？」、「我住中部常常有在北部消費發票存到我的載具」、「就算中獎了，別人也不知道他中獎了吧」。

還有網友開玩笑認為這似是個「商機」，「感覺是個商機，多印一些北到南道處扔」、「中獎算你的，好像是不錯的商機」、「也要做得很精美，上面寫歡迎使用雲端發票環保愛地球救眾生。感恩，祈福，然後都處丟棄」。