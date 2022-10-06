Lulu今年雙料入圍金鐘獎，有信心得獎。（粘耿豪攝）

曾寶儀自信表示金鐘獎典禮一定會美的。（粘耿豪攝）

69歲香港資深藝人曾志偉近日在一場慶生飯局中，激吻26歲的辣模黎峇菈，引發熱議，他事後表示自己不認識對方，且提及此舉只是基於禮貌。女兒曾寶儀今（6日）與Lulu（黃路梓茵）參加黛安芬跨時代對談，她不受爸爸新聞影響，表示不認識那位辣模，但誇讚：「真的很漂亮。」

曾志偉日前醉吻辣模影片在網路瘋傳，曾寶儀受訪時表示，光看照片因為是定格，會誤以為10分鐘之久，但看影片其實就只有0.5秒，「看完影片之後，我也沒打電話給他。」她解釋家裡的「例行公事」是「如果真的很嚴重，就會互相通電話，要怎麼應對媒體，如果沒有的事情，就不會互相聯絡」，笑說：「因為每天通電話很麻煩。」似乎覺得影片無傷大雅。

問她爸爸心情有為此受到影響嗎？「那我就真不知道了」，表示自己當新聞看過去就算了，但認為影片中的爸爸沒有喝醉，至於認識那位辣模嗎？她說：「不認識，但真的很漂亮。」

此外，Lulu與曾寶儀今年分別入圍金鐘獎綜藝節目主持人、生活風格節目主持人，Lulu以《綜藝大熱門》、《婚禮歌手》雙料入圍，對大哥級搭檔吳宗憲、黃子佼哪個有信心，她一改之前謙虛態度，霸氣喊話：「我對我自己有信心。」

今年首度節目、戲劇分家，獲選紅毯前三美機率增大，Lulu說還沒定裝，但每套風格一定不同，有信心成為紅毯前三美，搞笑說「人因夢想而偉大」，還透露每次都有準備慶功宴的禮服，遺憾都沒派上用場。而曾寶儀第一天是入圍者，隔天則是戲劇類典禮的主持人，至少準備4、5套禮服跑不掉，並自信地說：「我是一定會美的，不用爭取。」