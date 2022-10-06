帛琉共和國總統惠恕仁暨雙邊會晤及見證簽署儀式，總統提到，近年來，帛琉持續為台灣發聲，支持台灣的國際參與。總統感謝惠恕仁總統在去年的聯合國大會上，呼籲世界各國支持台灣參加聯合國。並盼未來兩國的合作，可以開拓更寬廣的領域，一起創造區域的繁榮發展，成為亞太區域的重要穩定力量。

總統提到，去年的聯合國大會，惠恕仁總統以帛琉刺尾魚做比喻，呼籲世界各國應該仿效刺尾魚，採取集體行動，支持台灣參加聯合國。今年聯合國大會，在座的國務部長艾古斯（Gustav N. Aitaro）也發言肯定台灣對國際社會的貢獻，支持台灣參與聯合國。

惠恕仁指出，他們認為有責任盡力支持中華民國台灣加入國際組織，像是國際民航組織（ICAO）、世界衛生組織（WHO）及聯合國（UN），因為台灣在許多領域都扮演著重要的角色，像是對抗氣候變遷及公衛等；台灣的經驗，應該要可以分享到全球。

惠恕仁表示，很高興聽到10月13日台灣會進一步解除旅遊限制，也非常期待在帛琉接待更多來自中華民國台灣的旅客到帛琉進行觀光。因為全球疫情阻隔彼此，但是人與人之間的交流是非常重要的，因此，他很期待此行更加促進台灣和帛琉之間的關係。

會談結束後，簽署儀式開始。蔡總統與惠恕仁總統見證我國財政部長蘇建榮與帛琉財政部長吳凱雷簽署「財政合作協定」；以及我國交通部長王國材與帛琉國務部長艾古斯簽署「中華民國（台灣）政府與帛琉共和國政府在1978年航海人員訓練、發證和當值標準國際公約及其修正案架構下由帛琉國際船舶登記處承認中華民國（台灣）船員海勤資歷、教育及訓練之文件協定」與「台帛觀光振興合作意向書」；以及我國外交部長吳釗燮與帛琉農漁暨環境部長維史提簽署「台帛水產養殖發展合作意向書」。

蔡總統今午間偕同賴清德副總統，在總統府以國宴宴請惠恕仁總統。她相信，惠恕仁總統的正直、勇敢及良善，正是國際領袖的模範。最後，總統也祝福兩國邦誼歷久彌新，並以帛琉語「Mesulang」表達對大家的感謝。

國慶日即將到來，惠恕仁總統再次向中華民國（台灣）的人民表達祝賀之意，也很高興能來台灣，一起慶祝這個象徵著自由、民主以及國家整體繁榮的慶典。