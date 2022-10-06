台灣女星郭碧婷2019年閃婚香港演員向佐，夫妻倆育有一對子女。近日，郭碧婷辦派對慶祝女兒2歲生日、兒子出生百日，公婆向華強、「向太」陳嵐特地飛來台參加，但卻不見向佐。對此，向太做出回應，也透露媳婦長住娘家的原因。

向太4日在微博透露人在台灣，見到媳婦郭碧婷和一對孫子女，心情非常愉悅，「沒有什麼比看著小朋友們健康快樂成長更開心的事，小奶皇Cora十一國慶2周歲生日，小孫子龍眼出生百日，秀一波可愛！」並PO多張天倫之樂的溫馨照。

向華強、向太飛來台灣探望郭碧婷和孫子女。（圖／微博＠向太）

有網友好奇郭碧婷身為向家媳婦，為什麼一直住在娘家台灣？對此，向太大方地回應：「碧婷信任台灣的婦科醫生，三月底回去六月中旬生寶寶了。現在三個人都沒打疫苗。」許多大陸網友都很支持郭碧婷的決定，認為在自己熟悉的環境生產會更適應，也誇讚向太很開明，十分尊重媳婦。

不過，前陣子被大陸狗仔爆料與其他女子過從甚密的向佐，卻沒有跟著父母一起前來，勾起網友的好奇心；對此，向太解釋：「台灣政府不給向佐簽證」，結果被其餘網友懷疑該不會是沒正式結婚才領不到簽證，向太哭笑不得地回應：「2019年已經領了結婚證啦！」

解釋完向佐沒去的原因後，又有網友問郭碧婷的爸爸為什麼也沒到，向太用雙關法幽默回應：「羊了個羊」，被外界解讀為暗示親家公確診不克出席。

向太一一回應網友的提問。（圖／微博＠向太）