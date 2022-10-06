26歲性感網紅郭鬼鬼昔日在成人展被訪問，因可愛臉蛋加上火辣身材讓她爆紅，還獲得「雪乳戰神」封號，最近更紅到參與反詐騙宣導影片，高人氣肉眼可見；郭鬼鬼今（6日）預告現身《寶島神很大》直播，穿上節目短T，包緊緊還是藏不住超兇上圍，讓網友大歪樓「只看到很大」。

郭鬼鬼從爆紅後，不只臉書和IG粉絲人數不斷攀升，也經常受邀各大節目當來賓，今日上午她在臉書和IG限時動態發文，預告參加節目《寶島神很大》的錄影，還俏皮地說，「等等10:00寶島神很大直播見鬼啦」；郭鬼鬼更特地穿上節目T恤宣傳，誠意十足。

郭鬼鬼穿《寶島神很大》節目T恤，意外洩傲人上圍。(圖/ 摘自郭鬼鬼IG)

畫面中郭鬼鬼一頭學生妹俏麗短髮，上半身穿了印有「寶島神很大」的黃色T恤，沒想到雖然她包緊緊，卻格外顯現飽滿胸型，T恤像是要被撐爆一樣，在她胸上的節目名稱視覺上放大好幾倍。

大票郭鬼鬼的粉絲一看完紛紛在底下熱情留言，「準時收看」、「要準時見鬼啦」，還有人把節目名字偷偷改成「寶島鬼很大」；還有不少人目光全放在郭鬼鬼傲人上圍，驚呼「寶島神很大，只看到很大怎麼辦」、「真的很大」、「很大很大，好可愛啊」。